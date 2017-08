Pegnitzer Tafel wieder in Notlage

PEGNITZ - Als die Pegnitzer Tafel Anfang Januar über einen Hilferuf nach Fahrern für die dringend benötigten Lebensmittel startete, war die Reaktion darauf mehr als gut.

Die Pegnitzer Tafel sucht Helfer, die im Schlossbergladen die angelieferten Lebensmittel sortieren. Diese Arbeiten finden am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag und am Freitagvormittag statt. © Klaus Trenz



Noch am selben Tag gingen bei der Vorsitzenden der Tafel, Helga Koch, die ersten Anrufe ein. Bald darauf hatte man die Personalnot beendet. Mehr noch: Es gibt sogar eine Warteliste für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Jetzt ist die Tafel wieder in einer eigenen Notlage. Es fehlen Helfer für den Schlossbergladen.

"Wir haben das Problem, dass wir zu wenig Helferinnen haben und deshalb die vorhandenen viel zu oft eingeteilt werden müssen", sagt Koch. Dabei ist ihr nicht wohl, weil sie das Engagement der Ehrenamtlichen bei der Pegnitzer Tafel grundsätzlich auf einen überschaubaren Zeitaufwand beschränken möchte.

Drei bis vier Stunden im Monat ist ihr Ziel für jeden Helfer: "Bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit muss es möglich sein, nicht jede Woche im Einsatz zu sein." Das ist momentan nicht der Fall. Zwar kann Koch auf rund 40 Helferinnen zählen, aber da die Gruppen von vier bis sieben Personen Mittwoch bis Freitag im Laden vor Ort sind, gibt es für die Helferinnen mehr Einsätze als geplant.

Koch: "Das wird mit der Zeit zu viel. Bei unseren Helfern handelt es sich ausschließlich um Rentner, die nicht ohne Ende belastbar sind. Wir wollen nicht riskieren, dass unsere guten Seelen abspringen, weil ihnen die Arbeit zu schwer ist." Die Notlage betrifft nicht das Verkaufsteam, das am Freitagnachmittag die Lebensmittel an die Menschen verteilt.

Es geht ausschließlich um die Mitarbeit im Vorfeld und hier speziell um die Sortierung von Lebensmitteln. Wenn die Fahrer die Lebensmittel anliefern, sortieren Frauen die Ware nach Mindesthaltbarkeitsdatum oder schlichten Gemüse in die Regale. Die Sortierarbeiten finden jede Woche am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag und am Freitagvormittag statt.

Der Schlossbergladen hat zwar bis 15. September Sommerpause, aber die Hauptverantwortliche für den Laden, Anneliese Franz aus Körbeldorf, ist dennoch zu erreichen.

Wer sich für die Pegnitzer Tafel engagieren möchte, kann Anneliese Franz unter der Telefonnummer (0 92 41) 6720 anrufen.

KLAUS TRENZ