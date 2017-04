Pegnitzer Tim Lindner ist der beste Geselle

Nächster Schritt auf der Karriereleiter: Den Meistertitel hat der 18-Jährige im Blick - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Tim Lindner ist der beste Junggeselle der Handwerkskammer Bayreuth im Zuständigkeitsbereich der Kreishandwerkerschaft Kulmbach. Und er hat noch hohe Ziele: Der 18-Jährige arbeitet an seinem Meistertitel.

Tim Lindner (Mitte) aus Pegnitz ist bester Jungfleischer im Ausbildungsbereich der Kreishandwerkerschaft Kulmbach. Im gratulieren der HWK-Kammerpräsident Thomas Zimmer (l.) und Kreishandwerksmeister Günther Stenglein (r.). © Dagmar Dietrich



Tim Lindner (Mitte) aus Pegnitz ist bester Jungfleischer im Ausbildungsbereich der Kreishandwerkerschaft Kulmbach. Im gratulieren der HWK-Kammerpräsident Thomas Zimmer (l.) und Kreishandwerksmeister Günther Stenglein (r.). Foto: Dagmar Dietrich



Tim Lindner hat sich nach seiner Schulzeit entschlossen, einen Handwerksberuf zu erlernen: den des Fleischers. Er schloss seine Prüfung nach dreijähriger Lehrzeit in der Theorie mit 1,3 und in der Praxis mit 1,4 ab.

Gelernt hat er bei seinem Onkel Jörg Fiedler in Plech. Dabei ist er aber nicht bevorzugt worden: "Es war eine ganz normale Ausbildung. Das kann ich gut vergleichen, weil ich mich mit meinen Klassenkameraden oft über die Ausbildungsbetriebe unterhalten habe", sagt der 18-Jährige.

Für seine Leistungen ist er während der Freisprechungsfeier im Haus des Handwerks in Kulmbach ausgezeichnet worden. Fünf weitere Junggesellen unterschiedlicher Berufe wurden ebenfalls für ihre Schul- und Praxisleistungen geehrt. Lindner wurde im Vorfeld sogar von der Handwerkskammer angesprochen und durfte die Grußworte der Schüler in einer Rede an die Lehrer überbringen.

Insgesamt 62 Absolventen hätten im vergangenen Ausbildungssemster ihre Prüfungen bestanden, fasste der Kulmbacher Kreisgeschäftsführer Reinhard Bauer zusammen. Am stärksten waren mit 17 Teilnehmern die Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik und mit der gleichen Anzahl die Mechatroniker für Kältetechnik vertreten. Auf Platz drei und vier folgten die Karosserie- und Fahrzeugmechaniker, die Metallbauer und schließlich die Schreiner.

Drei Fleischer und zwei Fachverkäufer für das Fleischerhandwerk hätten ihre Prüfungen ebenfalls bestanden. Darunter Tim Lindner aus Pegnitz, der seit Anfang März am Unterricht in der Meisterschule teilnimmt. Wenn alles nach Plan läuft, ist er Anfang August ein sehr junger Fleischer-Meister — gerade einmal 19 Jahre alt.

Mehr Erfahrungen sammeln

Danach möchte er für einen noch unbestimmten Zeitraum — vermutlich zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren — in einem anderen Unternehmen arbeiten und dort Erfahrungen sammeln. Was sich dann anschließt, ist noch offen: "Ich habe verschiedene Optionen — wieder bei meinem Onkel einsteigen oder eine weiterführende Schule besuchen.

Zum Beispiel könnte ich eine zweijährige Weiterbildung zum Fleischtechniker machen. Da lernt man dann die Vorgänge in der Produktion noch besser kennen", erklärt er. Langfristig werde er aber das Unternehmen seines Onkels, das eine Filiale in Pegnitz hat, übernehmen.

DAGMAR DIETRICH UND KERSTIN GOETZKE