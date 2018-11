Pegnitzer Torfeuerwerk bei den Puckbusters

Eishockey: Böheim Knights gelingt in Weiden 9:1-Sieg in der DNHL - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit einer überzeugenden Leistung sicherten sich die Böheim Knights den ersten Sieg in der DNHL-Saison. Die Pegnitzer zeigten sich deutlich effizienter als beim Spiel zuvor in Regensburg und gewannen mit 9:1 (1:0/3:1/5:0) bei den Puckbusters Weiden.

Die 1b-Mannschaft des EV Pegnitz, die Böheim Knights. © Reinl



Die 1b-Mannschaft des EV Pegnitz, die Böheim Knights. Foto: Reinl



Kyle West war es, der bereits in der 5. Spielminute den Torreigen eröffnete. Danach sah man den Knights an, dass noch einiges an Arbeit im Training wartet, es konnte ja bisher nur einmal auf eigenem Eis trainiert werden. So gestaltete sich der Rest des Drittel nahezu ausgeglichen, wobei die Pegnitzer das Spiel deutlich im Griff hatten. Weiden kam nur selten gefährlich vors Tor und wenn, war Tim Biermann souverän zur Stelle.

Das zweite Drittel startete mit einer Unterzahl für Pegnitz und die Puckbusters nutzten diese Gelegenheit um zu zeigen, dass auch sie Eishockey spielen können. Die Folge war das etwas überraschende 1:1. Danach gaben aber wieder die Knights den Ton an und erhöhten den Druck auf das Weidener Tor. Nick Pappas, Kyle Gregory und Marius Hauenstein erhöten noch vor Pausensirene auf 4:1.

Nun war die Gegenwehr der Gastgeber gebrochen. So spielten sich die Knights in einen Rausch und erzielten noch fünf weitere Treffer durch Spielertrainer Philipp Sintenis, Joe Johnson, Christof Hagen, Kyle Gregory und Nick Bretzger. Etwas kurios ist, dass sowohl Kyle Gregory, als auch Nick Bretzger eigentlich Torhüter sind, aber mit ihrer Leistung als Feldspieler ihren Coach überzeugt haben und so den Pegnitzern mehr Tiefe im Kader geben können.

Am Sonntag gegen Amberg

Weiter geht es für die Böheim Knights am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Vilspiraten Amberg. Beginn im Eisstadion Amberg ist um 19 Uhr. Die Amberger haben in den ersten beiden Begegnungen der Saison gegen Regensburg und Weiden Lehrgeld gezahlt und stehen aktuell mit zwei hohen Niederlagen am Tabellenende. Die Pegnitzer dagegen sind in der DNHL 1 Zweiter hinter Justitia Regensburg. Ein Sieg sollte also Pflicht für die 1B Vertretung des EV Pegnitz sein, will sie sich doch eine gute Ausgangssituation für die Playoffs sichern.

nn