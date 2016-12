Pegnitzer Wehr wollte schon am Brandherd mitfeiern

Bewohner eines Altenheims ist am Heiligen Abend gleich zwei Mal das Essen angebrannt - vor 19 Minuten

PEGNITZ - Das hatten die Aktiven der Pegnitzer Feuerwehr auch noch nicht erlebt: Gleich zwei Mal wurden sie am Heiligen Abend zu Einsätzen an den selben Brandherd gerufen. Sie trugen es mit Fassung: "Wenn wir noch einmal kommen müssen, bleiben wir hier und feiern Weihnachten mit im Altenheim."

Früh kurz vor 11 Uhr schlug die brandmeldeanlage im "Betreuten Wohnen" eines Pegnitzer Seniorenheims an der Milchhofstraße das erste Mal an. 15 Aktive rasten mit drei Feuerwehrfahrzeugen im wahrsten Sinn des Wortes an den Brandherd. Sie konnten aber schnell Entwarnung geben. Einem alleinstehenden Senior war aus Versehen die Ente im Ofen angebrannt. Die Meldeanlage wurde zurückgesetzt und alles schien in Ordnung.

Fast auf die Minute genau drei Stunden später wurde die Wehr von der Integrierten Leitstelle in Bayreuth erneut alarmiert, zu aller Überraschung in das selbe Pflegeheim und sogar in die selbe Wohnung. Diesmal war dem Mann die Pizza angebrannt. Auch in diesem Fall konnten die nunmehr sogar 17 ausgerückten Feuerwehrmänner schnell wieder Entwarnung geben.

Beim Abschied verkündeten sie ihm allerdings die "frohe Botschaft": "Wenn wir noch einmal kommen müssen, bleiben wir gleich hier und feiern im Seniorenheim mit Weihnachten." Zu aller Beruhigung: die Feuerwehr musste nicht noch einmal kommen. So ist auch unbekannt, was der Senior dann aber am Heiligen Abend gegessen hat. Vielleicht eine kalte Platte.

rr