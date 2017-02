Pegnitzerin ist im Lesen top

Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs: Siegerin mag reale Geschichten - 02.02.2017 09:55 Uhr

PEGNITZ - Die Lokalmatadorin ist auch die Siegerin: Beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes in der Stadtbücherei hatte Marie Hauptmannl vom Gymnasium Pegnitz knapp die Nase vorne.

Im Bild sind alle Teilnehmer am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes. Vordere Reihe, Zweite von links: Svenja Teufel, 2. Platz; Dritte von links: Siegerin Marie Hauptmannl, Erster von rechts: Tim Heckel, 3. Platz. © Annika Braun



Im Bild sind alle Teilnehmer am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes. Vordere Reihe, Zweite von links: Svenja Teufel, 2. Platz; Dritte von links: Siegerin Marie Hauptmannl, Erster von rechts: Tim Heckel, 3. Platz. Foto: Annika Braun



Obwohl die Kinder schon einmal vor einer Jury lesen mussten, das war noch einmal was ganz anderes: „Im Schulentscheid haben wir vor den Lehrern gelesen, die kannten wir alle. Vor den Eltern und einer fremden Jury zu sitzen ist nochmal etwas ganz anderes — da war ich schon ziemlich aufgeregt“, erzählt Marie. Die zwölfjährige Pegnitzerin las in der ersten Runde drei Minuten aus „Der verlorene Blick“ von Jana Frey vor: Ein Buch über ein Mädchen, das plötzlich erblindet. Solche Geschichten, die in Wirklichkeit passieren können, mag sie besonders.

Ganz im Gegensatz zur zweitplatzierten Svenja Teufel. Sie geht in die 6. Klasse der Gesamtschule in Hollfeld und liest am liebsten Fantasy-Bücher. Deshalb hat die Elfjährige das Thema Vampire ausgewählt: Ein Buch aus der Reihe „Die Vampirschwestern“ von Franziska Gehm.

Unbekannter Text

Auch für sie war das Lesen vor den Eltern etwas ganz Besonderes. Wie sie ihre Textpassage ausgewählt hat? „Ich habe das Buch komplett gelesen, an einer Stelle das laute Lesen angefangen und dann mit dem Handy drei Minuten gestoppt.“ Ihre Eltern hätten ihr dabei nicht geholfen.

Tim Heckel von der Graf-Botho-Mittelschule aus Pottenstein freute sich sehr über den dritten Platz. Vor allem deshalb, weil er eine höhere Hürde hatte als alle anderen acht Teilnehmer: „Ich habe erst kurz vor dem Wettbewerb erfahren, dass man nicht das gleiche Buch für den vorbereiteten Teil nehmen darf, das man im Schulentscheid ausgewählt hat.“ Das hieß für ihn: Zweimal unvorbereitet einen Text vorzutragen.

Denn in der zweiten Runde bekamen alle Teilnehmer einen unbekannten Text vorgelegt, bei dem genauso wie im vorbereiteten Teil die Aussagekraft und die Betonung bewertet wurde. Aus dem Buch „Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel“, geschrieben von Anja von Kampen, lasen die acht Schulsieger des Kreises Bayreuth Land jeweils zirka zweieinhalb Seiten vor, danach stand die Siegerin fest.

Marie bekam — genau wie Svenja und Tim — eine Urkunde und Lesestoff. Aber auch die anderen Fünf gingen nicht leer aus: Neben reichlich Applaus der Eltern und der Jury konnten auch sie sich über Bücher und Zeitschriften freuen. Unter anderem über das bereits angelesene Buch von Anja von Kampen.

ANNIKA BRAUN