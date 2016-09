Pegnitzquelle droht schon wieder auszutrocknen

PEGNITZ - Die Pegnitzquelle droht wie im vergangenem Jahr auszutrocknen. Der Wasserstand ist in letzter Zeit stark gesunken.

Vergangenes Jahr war die Pegnitzquelle nach dem heißen Sommer versiegt. Der Abfluss (Bild) führte kein Wasser mehr. Jetzt droht die Quellfassung wieder auszutrocknen. © NN-Archiv/Ines Dicker



Darüber informierte zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (Pegnitzer Gemeinschaft) den Verwaltungsausschusses. Die Mitglieder des Aquarienvereins hatten Alarm geschlagen. Nierhoff, der zurzeit im Rathaus anstelle von Bürgermeister Uwe Raab (Urlaub) die Pegnitzer Amtsgeschäfte führt, hat sich daraufhin mit Kämmerer Wolfgang Hempfling und Bauhofleiter Ottmar Kretschmer an der Quelle umgeschaut. „Wir wollten der Sache auf den Grund gehen“, so Nierhoff.

Sie stellten fest, dass es Abzweigungen gibt, „von denen wir nichts gewusst haben und aus denen Wasser entnommen wird“. Eine davon ist legal – nämlich eine Leitung zum Stadtgraben.

Mit dem Wasser aus der Quellfassung werden die Gärten entlang der Pegnitz gegossen. „Es bestehen alte Wasserrechte“, so Nierhoff. Doch es könnte auch sein, dass es weitere Leitungen gibt, von denen die Stadt nichts wisse.

Stadt appelliert an Gartenbesitzer

Wie auch immer: Die Stadt hat jetzt an die Besitzer der Gärten ein Schreiben verschickt, in dem an die Gartenbesitzer appelliert wird, mit dem Wasser aus der Pegnitzquelle sparsam umzugehen.

Der zweite Bürgermeister hofft auf die Vernunft. „Sollten diese Maßnahmen nichts fruchten, sehen wir uns gezwungen, weitere Maßnahmen zu ergreifen“, heißt es in dem Schreiben. Für die Stadt Pegnitz sei es wichtig, dass in der touristischen Attraktion Pegnitzquelle ein Mindestmaß an Wasser gehalten werden kann.

Ob die Wasserentnahme tatsächlich Ursache des fallenden Pegels ist, darf getrost bezweifelt werden. Alfons Baier vom Lehrstuhl für Angewandte Geologie an der Universität Erlangen-Nürnberg hat sich nämlich bei einem Pegnitzer erkundigt, ob die Pegnitzquelle noch Wasser führt. Der Experte: „Eine Reihe von Quellen in der Umgebung sind schon ausgetrocknet.“

