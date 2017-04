Personalkarussell bei der Feuerwehr

KIRCHAHORN - Während der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Bayreuth drehte sich auch das Personalkarussell bei der Landkreisfeuerwehrführung.

Die Geehrten von links: KBR Hermann Schreck, Helmut Herzing (KFV-Verdienstkreuz), Thomas Fröba (Bayerisches Feuerwehrehrenkreuz in Silber), KBI Stefan Steger (Nachfolger von Adolf Mendel), Landrat Hermann Hübner, Sven Kaniewski (neuer Kreisjugendfeuerwehrwart), Marco Meyer (neuer KBM im Unterkreis Pegnitz) und der neue KBM für „Technisch medizinische Rettung“ Marco Schreck. © Foto: Thomas Weichert



Nach dem Ausscheiden von Adolf Mendel wurde Stefan Steger aus Kirchenbirkig durch Landrat Hermann Hübner zu dessen Nachfolger als Kreisbrandinspektor der Inspektion III ernannt. Die bisherigen Aufgaben von Mendel als ständiger Vertreter des Kreisbrandrats Hermann Schreck übernimmt Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmidt aus Weidenberg.

Neuer Kreisbrandmeister des Unterkreises 11 der Pegnitzer Feuerwehren und Nachfolger von Andreas Mahlert ist Marco Meyer aus Haag, zum neuen Kreisjugend-Feuerwehrreferenten des Landkreises Bayreuth wurde Sven Kaniewski aus Glashütten ernannt; die neu geschaffene Kreisbrandmeisterstelle für die "Technisch medizinische Rettung" besetzt der stellvertretende Zugführer der Feuerwehr Hollfeld, Marco Schreck.

Hohe Ehrungen des Kreisfeuerwehr- und Landesfeuerwehrverbands gingen an Helmut Herzing aus Waischenfeld und Thomas Fröba aus Trockau. Herzing, der das Verdienstkreuz des Kreisfeuerwehrverbands erhielt, leistet seit 13 Jahren als Vorsitzender die Geschicke des Feuerwehrvereins Waischenfeld. Bereits vor seiner Tätigkeit bei der Feuerwehr Waischenfeld war Herzing viele Jahre aktiver Feuerwehrmann in Hannberg unter anderem als stellvertretender Kommandant. Bei der Errichtung des neuen Feuerwehrzentrums in Waischenfeld hat sich Herzing große Verdienste um die Feuerwehr Waischenfeld und das Feuerwehrwesen im Landkreis Bayreuth erworben.

Thomas Fröba geehrt

Der ehemalige Kommandant der Feuerwehr Trockau, Thomas Fröba, erheilt das Ehrenkreuz in Silber des Bayerischen Feuerwehrverbands. 1997 wurde Fröba stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Trockau, danach erster Kommandant bis zur Hauptversammlung am 3. März diesen Jahres. Fröba zeichnete sich durch seinen Weitblick und seine Gestaltungskraft bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen aus. "Fröbas Handeln war geprägt von Zuverlässigkeit und Fachwissen", so Hübner.

Für 40-jährige aktive Dienstzeit wurde Ewald Kiessling und für 25 Jahre Roland Fischer und Helmut Ott (alle Feuerwehr Falls) mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold und Silber des Freistaats Bayern geehrt.

2016 mussten die 193 Landkreisfeuerwehren 1344 Einsätze bewältigen. Trotz rückläufiger Mitgliederzahlen beim Feuerwehrnachwuchs sei die Jugendarbeit im Landkreis auf einen hervorragend hohem Stand, so Hübner. In vielen Bereichen habe die Feuerwehrführungsstruktur im Landkreis Bayreuth bayernweit die Nase vorne, betonte der Landkreischef. Dies sei vor allem Kreisbrandrat Hermann Schreck zu verdanken. Hübner: Er ist das "Zugpferd an der Deichsel".

In seinem Rechenschaftsbericht ging Schreck auch auf die Gefahr von Terroranschlägen ein. Das Risiko dafür sei hoch wie nie und auch bei uns gäbe es Veranstaltungen, die ein leichtes Ziel für einen Terroranschlag wären, so Schreck.

Laut Schreck gäbe es zwei verschiedene Szenarien für einen Anschlag. "Es gibt einen Anschlag, und wenn wir die Kräfte dort zusammenziehen, gibt es an anderer Stelle einen zweiten. Oder Terrorristen schlagen ein zweites Mal zu wenn wir da sind", so Schreck. Mit dieser Situation müsse man noch eine geraume Zeit leben und nach außen hin sehr sehr vorsichtig damit umgehen.

"Riesiger Ärger"

In Sachen soziale Netzwerke warnte Schreck eindringlich davor das Feuerwehrleute darin Bilder oder Videos vom Einsatzgeschehen veröffentlichen: "Da haben wir bereits riesigen Ärger." Zum einen weil dadurch gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird, aber auch weil Funksprüche eins zu eins in Facebook und Co. eins zu eins veröffentlicht werden. "Leider waren wir immer im Glauben dies wären Schaulustige. Das kann man aber so nicht bestätigen", so Schreck. "Jede Person wird dies in letzter Konsequenz selbst strafrechtlich verantworten müssen", warnte Schreck.

