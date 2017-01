Petition soll Faust-Festspielen Pegnitz Rücken stärken

Marion Baier hat eine Unterschriftenliste angelegt, um die positiven Reaktionen auf das Projekt dem Stadtrat zu zeigen - vor 38 Minuten

PEGNITZ - Es kommt keine Ruhe rein bei der Diskussion um die Faust-Festspiele. Seit vergangenen Donnerstag gibt es nun eine Online-Petition, die sich für die Durchführung der Festspiele ausspricht. Bis Ende März können Befürworter sie via Internet unterstützen.

Um beim Stadtrat ein Zeichen zu setzen und um den Festspielbetreibern den Rücken zu stärken, hat Marion Baier eine Online–Petition gestartet. © Foto: Faust-Festspiele Kronach/Harald Lappe



Sie habe sich gefreut, als sie erfuhr, dass die Festspiele nach Pegnitz kommen sollen, sagt Marion Baier, Initiatorin der Petition. „Ich bin öfter in Kronach gewesen und kenne die Festspiele daher schon seit einigen Jahren“, so die 42-Jährige. Ihr habe die Art der Inszenierungen immer sehr gut gefallen. Warum Kronach die Festspiele beziehungsweise Intendant Daniel Leister aus Kostengründen nicht mehr wollte, habe sie nie ganz verstanden. Immerhin seien ja in den vergangenen Jahren doch noch gut 11 000 Besucher in Kronach gewesen. Daher sei sie positiv überrascht gewesen, dass die Festspiele nicht beendet, sondern nur verlegt werden sollten.

Baier ist überzeugt, dass es Pegnitz gut tut, wenn mehr Besucher von außerhalb kämen. „Da profitieren ja auch Gastronomen und Geschäfte von“, sagt sie. Den Schlossberg als Aufführungsort für ein Freilichttheater hält sie für ideal. Sicherlich bestehe am Anfang immer das Risiko, die angestrebten Besucherzahlen zu erreichen. „Aber das hängt auch viel von der Art ab, wie die Stadt die Festspiele nach außen hin bewirbt“, ist ihre Ansicht. Bedauerlich findet sie, dass momentan in der Öffentlichkeit mehr die Streitigkeiten im Vordergrund stehen, als das Ziel, die Festspiele aufzuführen.

Baier kann die Kritik, besonders von Biergartenbetreiber Frank Ambrasat, nicht wirklich nachvollziehen. „Wenn mir der Biergarten gehören würde, wäre ich glücklich über so eine Chance. Da könnten viele Besucher vor oder nach der Vorstellung noch kommen“, sagt sie. Auch wenn der Biergarten auf die ein oder andere eigene Veranstaltung verzichten würde, hätte man doch dort letztendlich viel mehr Zulauf durch die Festspiele.

Sie könne sich nicht vorstellen, dass der Biergartenbetreiber mit eigenen Veranstaltungen so viele Besucher verzeichne, wie angestrebt werden, damit sich das Projekt trägt. „Selbst wenn nur ein Teil der Festspielbesucher den Biergarten besucht, wäre das für die Betreiber ein großer Gewinn.“

Lieber einfach probieren

Manchmal habe sie das Gefühl, dass es eher interne oder persönliche Gründe des Biergartenbetreibers sind, dass er die Festspiele dort oben nicht haben will. Auch die Uneinigkeit im Stadtrat trage nicht zu einer positiven Vermarktung der Festspiele bei. Ebenso findet sie die Reaktion der Anwohner auf dem Schlossberg sehr überzogen: „Hier wurden nur negative Szenarien in den Raum gestellt, anstatt mal eine Saison zu probieren und dann, wenn es Probleme geben sollte, diese mit den Festspielbetreibern zu lösen. Es ist sehr schade, dass hier immer nur negativ gedacht wird.“

Bis gestern hatten 57 Befürworter der Festspiele die Onlinepetition unterzeichnet, 26 davon sind aus Pegnitz. Sie wolle mit der Petition den Festspielbetreibern den Rücken stärken, sagt die 42-Jährige. Nach dem Auslaufen der Petition will sie die Unterschriften dem Stadtrat schicken, „um auch hier ein Zeichen zu setzten“. Und natürlich in der Hoffnung, „dass viele die Petition gegenzeichnen“, sagt Baier. Oft sei es ja leider so, dass die Gegner laut aufschreien und die Befürworter schweigen, obwohl sie die Idee mit dem Freilichttheater sehr gut finden. Grundsätzlich inspiriert habe sie aber die Petition, die im Sommer für die Erhaltung des Biergartens gestartet wurde.

FRAUKE ENGELBRECHT