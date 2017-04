Petra Backer zieht nach zwölf Jahren positive Bilanz

Steigende Mitgliederzahlen — Bogenschützen sind "angekommen" — Gau Pegnitzgrund bleibt in weiblicher Hand - vor 5 Stunden

WAIDACH - Rebecca Kramer von der SG Henfenfeld ist zur neuen Ersten Gauschützenmeisterin gewählt worden. Petra Backer, die seit 2005 an der Spitze gestanden war, wurde in großem Rahmen verabschiedet.

Rebecca Kramer (links) von der SG Henfenfeld wurde bei der Gauversammlung in Waidach als Nachfolgerin von Petra Backer, die 14 Jahre an der Spitze der 46 Vereine des Schützengaus Pegnitzgrund gestanden war, gewählt. © Foto: M. Keilholz



Bei der Gauversammlung des Schützengaus Pegnitzgrund im Schützenhaus des SV Waidach ist eine Ära zu Ende gegangen. Als Nachfolgerin von Petra Backer, die seit 2005 an der Spitze der 46 Schützenvereine von Waischenfeld bis Schupf und Schwaig bis Ursensollen gestanden war, wurde Rebecca Kramer von der SG Henfenfeld zu neuen Ersten Gauschützenmeisterin gewählt.

Einen Wechsel gab es auch bei den Stellvertretern. Während sich der altgediente Hans Böhmer von der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Pegnitz zur Wiederwahl stellte, trat Winfried Bock (SV Oberkrumbach) nach 14 Jahren in diesem Amt ebenfalls nicht mehr an. Zum Nachfolger wählten die anwesenden Vereinsvertreter Herbert Haas von der SG Artelshofen.

Als Schatzmeister wurde Udo Billenstein (SG Rüsselbach) im Amt bestätigt. Anneliese Hirschmann (SSV Dietershofen) übernimmt die Position der 1. Schriftführerin von Herbert Haas. Als 2. Schriftführerin wurde Elke Richter (Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Pegnitz) gewählt.

Das Amt des 1. Gausportleiters liegt weiter in den Händen von Harald Schuhmann (SG Heuchling). Ihm zur Seite stehen als weitere sportliche Leiter Hartmut Krug (Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Pegnitz), Siegfried Richthammer (SG Schönberg) und Roland Dietrich (SSV Dietershofen) und das Amt der 1. Gaudamenleiterin liegt weiter in den bewährten Händen von Waltraud Gmelch vom Schützenverein Tüchersfeld.

Die scheidende 1. Gauschützenmeisterin Petra Backer hatte eingangs im Schützenheim des Schützenvereins Waidach Bilanz gezogen. Dabei freute sie sich besonders über die sehr positive Mitgliederentwicklung. Zum Jahresende 2016 hatte der Schützengau 5140 Erst- und 303 Zweitmitglieder. Die mitgliederstärksten Vereine sind die SG Heuchling (270 Erstmitglieder), SG Siegersdorf (248) und SG Velden (226).

Backer dankte den Mitgliedern der Gauverwaltung und in den Vereinen für die Unterstützung in all den Jahren und verband dies mit der Hoffnung, dass dies auch unter der neuen Gauführung so bleibt.

Mit Stellvertretendem Gauschützenmeister Winfried Bock (Oberkrumbach) hatte sich ein weites Führungsmitglied der Gauverwaltung nicht mehr zur Wahl gestellt. Bock zog in seiner Abschiedsrede ebenfalls eine positive Bilanz: "Wir haben vieles auf den Weg gebracht, auch wenn es manchmal nicht einfach gewesen ist." Der 1. Schützenmeister des SV Oberkrumbach zeigte sich vor allem erfreut darüber, "dass die Bogenschützen im Gau angekommen sind". Die Einführung des Gauehrenabends sei dagegen eine "schwere Geburt" gewesen, blickte Bock zurück.

Gelebte Gemeinschaft

Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer brach eine Lanze für das Vereinsleben und den Gemeinschaftssinn, der "hier bei uns auf dem Land" im Gegensatz zu den Ballungszentren noch gelebt wird. Karl Renn vom Gau Eichstätt sprach davon, dass im Schützengau Pegnitzgrund nach 14 Jahren eine Ära zu Ende geht.

Wegweisend seien die Einführung der neuen Medien und die Integration der Bogenschützen gewesen und nicht zuletzt der Gauehrenabend, den Backer 2008 mit Bock aus der Taufe gehoben hat und "der heute aus dem Ablauf des Schützenjahres nicht mehr wegzudenken ist", so Böhmer.

Die Laufbahn von Petra Backer hatte 1983 als Damenleiterin beim Schützenverein Benzendorf begonnen. Von 1989 an war sie dann im Schützengau als Schriftführerin und seit 2002 als stellvertretende Gauschützenmeisterin tätig, ehe sie 2005 zur Nachfolgerin von Fritz Gößwein (Schönberg) gewählt wurde.

