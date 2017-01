"Pezzo D`oro" eröffnet Showroom im Pegnitzer Zentrum

Margareta Brendel präsentiert ihre Kollektion der Kinder- und Trachtenmode

PEGNITZ - Ein „Goldstück“ bereichert das Geschäftsleben im Pegnitzer Stadtzentrum, nachdem „Pezzo D`oro“ einen Showroom in den Räumen der ehemaligen Firma Mode-Schwarz in der Hauptstraße eröffnet hat. Dort können nicht nur Fachhändler Kindermode und Dirndl ordern, vielmehr wird zudem immer wieder ein Musterteileverkauf angeboten.

Margareta Brendel (Mitte) hat in den Räumen des ehemaligen Modehauses Schwarz in der Hauptstraße 52 einen Showroom für ihr eigenes Label „Pezzo D`oro“ eröffnet. Bürgermeister Uwe Raab gratulierte der Pegnitzerin, die in Sachen Mode weltweit unterwegs ist, zum neuen Geschäft. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Werner (l.) und ihren Mitarbeiterinnen Jaqueline Kaden und Ursula Kolb (r.) konnte die Geschäftsinhaberin zur Eröffnung auch Alt-Bürgermeister Manfred Thümmler begrüßen. © Richard Reinl



Pegnitz hat seit jeher einen guten Namen in Sachen Kinderkleidung. Zeichnete einst Pampolina dafür verantwortlich, so hat längst „Pezzo D`oro“ die Nachfolge angetreten. Als die Firma „Hohe-Modelle“ vor Jahren an die Kanz-Gruppe in Baden-Württemberg verkauft wurde, ergriff die einstige Chefdesignerin Margareta Brendel ihre Chance.

Die Voraussetzungen waren günstig: „Als ich mich vor gut fünf Jahren mit diesem Label selbstständig gemacht habe, brachte ich nicht nur 20 Jahre Erfahrung als Head of Design bei Pampolina mit ein. Es gelang mir gleichzeitig, nach der Insolvenz von Pampolina Europe die Besten aus meinem ehemaligen Team – Designer ebenso wie Vertriebsleute – für meinen Neustart zu gewinnen. Und so steht hinter „Pezzo D’oro“ eine kleine, aber hochkarätige Mannschaft, mit deren Hilfe es möglich war, unser „Goldstück“ zu einem trendstarken Premium-Label auf höchstem Qualitätsniveau beim Fachhandel im gehobenen Genre einzuführen.“

Inzwischen feierte die kleine aber feine Firma ihren fünften Geburtstag. Bei dieser Gelegenheit entschloss sich Geschäftsführerin Margareta Brendel dazu, ab der Sommerkollektion 2017 eigenständig zu arbeiten, um damit ohne Zwischenhändler noch näher an den Kunden zu sein. Diese honorierten dies mit einem zweistelligen Order-Plus. Einziger Partner von „Pezzo D`oro“ ist aktuell der Bayreuther Logistik-Spezialist Wedlich, der zwei Mal im Jahr die jeweils bis zu 40 000 Waren-Pakete an die Händler in halb Europa verschickt.

Längst steht „Pezzo D’oro“ als Synonym für innovative, farbenfrohe Kindermode von höchster Qualität. Fairness und Nachhaltigkeit sowie eine ökologisch verantwortliche Fertigung in China unter Erfüllung strengster Umweltauflagen sind ebenso selbstverständlich wie die Garantie von Mindestlöhnen und ein konsequenter Verzicht auf Kinderarbeit.

Margareta Brendel: „Unser Geschäftserfolg erfüllt uns mit Stolz und Freude. Er hat uns darin bestärkt, unser Sortiment laufend zu erweitern und zu erneuern. Und so ist zur bekannten frechen Kombimode für große und kleine Girls peu à peu immer wieder Neues gekommen. Eine zweite Erfolgsschiene mit beachtlichen Steigerungsraten ist so seit zwei Jahren das Dirndl- und Trachtengeschäft für Jung und Alt. Die in Pegnitz designten Modelle werden in Österreich und Serbien hergestellt, Strickwesten beim einzigen bundesdeutschen Produzenten.

Waren Kunden bisher auf große Modehäuser oder den Internethandel angewiesen, so bekommen sie ab sofort die rund 450 Teile umfassenden Kollektionen auch direkt vor Ort. Einen Musterverkauf gibt es zur Eröffnung des 160 Quadratmeter großen Showrooms am heutigen Samstag, 21. Januar, von 9 bis 14 Uhr sowie an Marktsonntagen und regelmäßig an einem Wochenende im Monat.

