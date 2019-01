Pfaffenhofen kommt mit Verstärkung nach Pegnitz

Vitali Stähle bringt DEL- und Oberliga-Erfahrung mit - Am Sonntag Gastspiel in Ulm - vor 44 Minuten

PEGNITZ - Nach einem erfolgreichen Start in die Verzahnungsrunde treffen die Ice Dogs an diesem Wochenende auf den letztjährigen Bayernligisten EC Pfaffenhofen und auf den VfE Ulm/Neu-Ulm. Mit zwei weiteren Siegen soll dabei der Grundstein für den Verbleib in der Bayernliga gelegt werden.

Die Ice Dogs und die Ice Hogs kennen sich aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten gut. © Reinl

Bayernliga-Abstiegsrunde

EV Pegnitz – EC Pfaffenhofen (Freitag, 19.30 Uhr) - Unter der Woche haben die Ice Hogs noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 36-jährigen Deutsch-Russen Vitali Stähle vom Oberligisten EV Landshut verpflichtet. Stähle bringt Erfahrung aus der DEL sowie aus 274 Zweitliga- und über 400 Oberligaspielen mit. In der Vorbereitung trainierte er bereits in Pfaffenhofen, bevor er nach Landshut wechselte.

Die Oberbayern zeigten in der Landesliga-Vorrunde stets konstante Leistungen und sicherten sich am letzten Spieltag den zweiten Tabellenplatz hinter dem ERSC Amberg. Die Abwehr ist mit nur 57 Gegentreffern in 20 Spielen das Prunkstück der Mannschaft. Angeführt von dem Kanadier Jake Fardoe stehen die Ice Hogs nicht nur hinten sicher, vielmehr sind sie mit dem schussgewaltigen Offensiv-Verteidiger auch nach vorne immer brandgefährlich.

Zusammen mit seinem Landsmann Dillon Duprey (20 Tore, 16 Vorlagen), Robert Gebhardt, Stefan Huber, Robert Neubauer und jetzt noch Vitali Stähle verfügt der ECP nunmehr über zwei ausgeglichene Sturmreihen, die immer für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen.

Schon die Ergebnisse vom letzten Wochenende deuten darauf hin, dass die Ice Hogs den sofortigen Wiederaufstieg anstreben. In Passau verloren die Schützlinge von Chris Heid zwar noch denkbar knapp mit 4:4, aber bereits am Sonntag konnten sie mit dem 6:3-Heimerfolg gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm ihre Ambitionen untermauern. Ein Wiedersehen wird es mit Simon Bogner geben, einem gebürtigen Straubinger, der von 2015 bis 2017 im Dress der Ice Dogs agierte.

Die Schützlinge von Josef Hefner müssen und wollen an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen, besonders an die in Schweinfurt, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben. „Jedes Match ist ein Endspiel im Bemühen, frühzeitig die Basis für den Verbleib in der Bayernliga zu legen“, so der sportliche Leiter Jens Braun. Besonders freut ihn dabei, dass mit den Neuverpflichtungen neuer Schwung in das Team gekommen ist. Das Niveau sei jetzt deutlich höher, weil sich jetzt auch die Stamm-Mannschaft mehr zutraut. Einer, der vielleicht die größten Fortschritte gemacht hat, ist Johannes Seidinger, der am Sonntag in Schweinfurt zum Match-Winner geworden ist, obwohl er auf der Anfahrt noch einen Unfall erlitten hatte.

VfE Ulm/Neu-Ulm – EV Pegnitz (Sonntag, 18 Uhr) - Am Sonntag reisen die Ice Dogs nach Baden-Württemberg zum VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Devils haben sich zum Jahreswechsel bereits mit Martin Jainz und Timo Schirrmacher vom Nachbarn Memmingen gut verstärkt und werden vor allem vor eigenem Publikum noch manchem Gegner ein Bein stellen.

Der Tabellendritte der Landesliga verfügt mit dem 24-jährigen Kaufbeurer Peter Brückner (23 Tore, 15 Vorlagen) oder den beiden Tschechen Dominik Synek und Petr Ceslik über pfeilschnelle Stürmer, die das Spiel immer wieder ankurbeln und für Druck zum Tor sorgen. Am ersten Wochenende konnten die Devils zuhause zwar keine Punkte einfahren, hatten aber auch mit den Mighty Dogs Schweinfurt einen der schwersten Gegner der Gruppe zu Gast. Bis zur 57. Minute stand es noch 4:4, ehe Schweinfurt durch späte Tore von Straka und Rypar die Partie doch noch für sich entscheiden konnten. Beim EC Pfaffenhofen zeigte der VfE nur zum Ende des Spiels seine Qualitäten und verlor verdient mit 3:6.

Wertung für Spiel des ESV Burgau

Inzwischen hat der BEV auf Verstöße des ESV Burgau und des ESC Hassfurt reagiert, die entgegen der Durchführungsbestimmungen mehr als zwei transferkartenpflichtige Spieler eingesetzt haben. Die betroffenen Begegnungen wurden durchwegs mit 5:0 Toren für den Gegner gewertet. Betroffen sind die Paarungen ESV Burgau - EV Moosburg 0:5 (5:1), ESC Hassfurt - EA Schongau 0:5 (5:4) und ESC Kempten - ESC Hassfurt 5:0 (10:7).