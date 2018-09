Pfarrei Pottenstein gegen Anschluss an Hollfeld

Pläne für Umstrukturierung im Bistum stoßen auf harte Kritik - "Gewachsene Verbindungen respektieren" - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Muss die Pfarrei Pottenstein den Seelsorgebereich verlassen, um künftig mit Hollfeld und Waischenfeld zusammenzuarbeiten? Dieser Vorschlag aus dem Erzbistum bereitet aktuell Kopfschmerzen. Nicht nur in Pottenstein.

Die Pottensteiner Katholiken würden sich gerne im Zuge der Umstrukturierung des Bistums Bamberg an Pegnitz und Gößweinstein anschließen. Im Bild der Altarraum der St.-Bartholomäus-Kirche in Pottenstein. © Foto: Rosi Thiem



"Dieses Vorhaben entspricht in keinster Weise den Absichten des Dekanatsrates Auerbach", drückt es Sonja Schwemmer, die Vorsitzende des Gremiums, aus. Sie hält nichts davon, wenn Pottenstein mit anderen Pfarreien der Fränkischen Schweiz kooperieren soll. Dies entspreche überhaupt nicht der Richtung, die Pottensteiner Bürger einschlagen, wenn sie zur Arbeit, zum Einkaufen, in Schulen oder zum Arzt gehen. Auch Krankenhaus und Freizeitmöglichkeiten nutzen die Bürger hauptsächlich im Pegnitzer Raum. "Damit kirchliche Zusammenarbeit gelingen kann, sollten und müssen wir uns an den gewachsenen Lebensräumen der Gläubigen orientieren. Künstlich geschaffene Konstellationen bieten wenig Raum für aktives Glaubensleben", ist Schwemmer überzeugt.

Unglücklich sind auch die Verantwortlichen in Pottenstein, die bei der Planung der neuen Seelsorgebereiche durchaus offen für verschiedene Möglichkeiten waren. Eine mit 85 bis 90 Prozent deutliche Mehrheit der Katholiken in Hohenmirsberg, Kirchenbirkig und Pottenstein hätte sich einen Zusammenschluss mit Gößweinstein gewünscht, erklärt Patrick Pospischil, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Nur Elbersberg plädierte wegen der räumlichen Nähe zu Pegnitz.

Bamberg gegenüber wurde daher ein neuer Bereich mit den Pfarreien in den Gemeinden Gößweinstein, Pegnitz und Pottenstein als bevorzugte Möglichkeit genannt. Eine zweite Möglichkeit wäre ohne Pegnitz, aber dafür mit Gößweinstein, Oberailsfeld, Poppendorf, Volsbach und Waischenfeld gewesen. Als drittbesten Vorschlag wollten die Pottensteiner im Verbund mit dem Dekanat Auerbach bleiben.

Gegen Wunsch der Pfarrei

Die Stabsstelle Diözesane Entwicklung im Erzbistum entschied sich für ein Zusammenlegen der kirchlichen Gemeindegebiete von Hollfeld, Waischenfeld und Pottenstein. "Diese Überlegungen widersprechen ganz klar unseren Voten aus den Gemeinden und unseren genannten Präferenzen und wir haben uns explizit gegen diesen Vorschlag ausgesprochen, als diese Idee aus Bamberg kam." Etwaige Vorteile dieser Lösung können die Pottensteiner, die bislang "so gut wie keinen Kontakt" nach Hollfeld hatten, aktuell nicht erkennen.

Im Felsenstädtchen hat man große Bedenken, dass der gut funktionierende Seelsorgebereich auseinanderbrechen wird. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist überzeugt: "Anhand des Votums ist zu erkennen, wohin die Gläubigen tendieren und sie werden sich dann zum Großteil auch so verhalten, unabhängig davon, was uns der Bistumsprozess überstülpt."

Pottenstein sei auch schulisch stark nach Pegnitz ausgerichtet. Arbeitet man kirchlich nicht mehr zusammen, fallen auch viele Kontaktpunkte zu den jungen Christen — und oft Schulkameraden — bei der Kommunion- oder Firmvorbereitung weg. Im Dekanat Auerbach kennt man sich und arbeitet auf verschiedenen Ebenen zusammen. Auch nach Gößweinstein gibt es bereits Verbindungen. Weitgehend unbekannt ist den Pottensteiner Katholiken – auch die Hauptamtlichen hatten im Vorfeld der Bamberger Entscheidung keine Möglichkeit zu einem Gespräch – dagegen der Raum Hollfeld. "Wenn nicht Gößweinstein, dann bitte weiterhin im Dekanat Auerbach" ist die Devise der kirchlichen Gremien.

Mit 22 000 Gläubigen wäre der Seelsorgebereich natürlich erschreckend groß, sagt Patrick Pospischil. "Langfristig gesehen kann eine solch große Lösung aber auch die zukunftsfähigere sein." Bei der letzten gemeinsamen Sitzung habe man dann auch gemerkt, dass das Dekanat Auerbach hinter dieser Idee steht und den Seelsorgebereich Pottenstein nach Kräften unterstützt.

Der Seelsorgebereich Pottenstein und das Dekanat Auerbach haben ihren Wunsch nun nochmals dem Erzbischof Ludwig Schick und Domkapitular Heinrich Hohl von der Stabsstelle Diözesane Entwicklung schriftlich mitgeteilt und warten aktuell auf weitere Informationen aus Bamberg. "Nun setzten wir unsere Hoffnung in ein weiteres Gespräch und vertrauen im Gebet auf eine zufriedenstellende Lösung", sagt Sonja Schwemmer. Die Vorsitzende des Auerbacher Dekanatsrats würde die Ablösung vom Pottensteiner Raum sehr bedauern.

"Wir haben in unserem Dekanat einen großen Vorteil. Wir sind gut vernetzt und arbeiten schon seit vielen Jahren pfarreiübergreifend erfolgreich zusammen." Viele Aktionen und Unternehmungen wurden auf den Weg gebracht und haben sich bewährt, erinnert Schwemmer an Beispiele wie die ökumenische Wallfahrt, die Gebetsstaffel um geistliche Berufungen, gemeinsame Kreuzwege, die Aussendung des Friedenslichtes und vieles mehr. Gerade auch im Hinblick auf das Dekanatsjubiläum Auerbach sei in den verschiedensten Bereichen viel entstanden.

Kinder wachsen zusammen

Es wurde beispielsweise ein ganzes Jahr lang mit den Kindergärten im Dekanat ein Festival der Schöpfung gefeiert, das am 23. September mit einer Andacht mit Kindersegnung in Michelfeld abgeschlossen wird.

Was neben den Erlebnissen und Glaubenserfahrungen aus dieser Zeit bleibe, sei eine Verbindung zwischen den verschiedenen Einrichtungen, auf der diese in Zukunft aufbauen können. "Es wäre schade, wenn durch die Neustrukturierung wieder ein Teil dieser Gemeinschaft abgetrennt würde."

