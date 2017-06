Pfarrer Hell zeigt Initiative für Heimatkirche im Banat

TROCKAU/SANKTANNA - Welch denkwürdiger Tag für Pfarrer Josef Hell: 62 Jahre nach der Taufe durfte er in seiner Heimatkirche in Sanktanna im Banat als Hauptzelebrant den Festgottesdienst zum Abschluss der 120 000 Euro teuren Dachsanierung feiern. Wesentlich zum Gelingen dieses ehrgeizigen Unterfangens hat auch Johannes Kerner aus Neumarkt beigetragen, der wegen seines Engagements 2014 zum Ehrenbürger seines Geburtsorts ernannt worden ist.

Pfarrer Josef Hell (r.), der in der Mutter-Anna-Kirche getauft wurde, zelebrierte mit Ortspfarrer Daniel Tomuta den Gottesdienst zur Dachsanierung. © Foto: R. Reinl



13 Jahre ist Pfarrer Josef Hell jetzt schon mit Leib und Seele Trockauer. Trotzdem schlägt sein Herz weiter für seine Heimat Sanktanna im Banat, die er alljährlich nicht nur zum Jahrestag seiner Priesterweihe immer wieder gerne besucht. Seine besondere Sorge gilt dabei seit jeher dem Erhalt der einst von ihm betreuten fünf Kirchen entlang der bis heute so genannten Hell-Linie. Die Situation wird dabei immer prekärer, nicht nur, weil die Zahl der dort noch wohnenden Deutschen deutlich abnimmt.

So ist ihm und Johannes Kerner nicht verborgen geblieben, dass die Zeit an ihrer Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna Spuren hinterlassen hat. Weil dringender Handlungsbedarf bestand, wurde 2016 ein Förderverein gegründet, in dem Hell und Kerner als stellvertretende Vorsitzende ein gewichtiges Wort mitreden und viel Geld investieren, um ihr Heimatgotteshaus zum 150-jährigen Kirchweihfest 2018 in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Eine Mammutaufgabe: Durch die sehr kalten Wintermonate und den äußerst heißen Sommer sind viele Dachziegel gebrochen.

In den Dachlatten war der Wurm, Sparren und Balken waren verfault. So drang Regen in die gemalte Decke ein, Bilder, Putz und Wände zeigten deutliche Spuren. Anders als in der einst reichen Nachbargemeinde Guttenbrunn, wo das Gotteshaus dem Verfall preisgegeben ist, packten die Sanktannaer an: "Wenn unsere Ahnen, die viel ärmer waren als wir, es geschafft haben, eine Kirche zu bauen, so müssen wir heute im Stande sein, diesen Schatz zu bewahren."

Als der erste Schock über die Kostenschätzung von 120 000 Euro für das 1200 Quadratmeter große Dach verdaut war, ging es in diesem Frühjahr an die Arbeit. Das Kultusministerium in Bukarest gewährte einen Zuschuss von 15 000 Euro, die Stadt Sanktanna steuerte 6500 Euro bei und die Firma Dehn + Söhne aus Neumarkt spendierte eine moderne Blitzschutzanlage.

Vor allem aber sorgten großherzige Spenden aus der Pfarrei, vom knapp 100 Mitglieder zählenden Förderverein sowie von ehemaligen Banatern in Deutschland dafür, dass binnen weniger Monate 70 Prozent des benötigten Geldes zur Verfügung standen. Pfarrer Hell und Kerner sind begeistert: "Uns vereint unser Herz für die Mutter-Anna-Kirche. Wir glauben an unseren Erfolg zum 150-jährigen Jubiläum. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge, den Berg der restlichen Finanzierung wollen wir auch noch überwinden."

Grund genug, den Abschluss der Dachsanierung mit einem Festgottesdienst zu feiern, zu dem Hell und der örtliche Pfarrer Bariak Ladislau unter anderem auch den Ministerialdirigenten Herbert Hellstein aus Baden-Württemberg und Bürgermeister Daniel Tomuta begrüßten. Hell verwies darauf, dass Eigentum verpflichte und auch bei einem Kirchenbau nichts umsonst sei. Jetzt gelte es, den von oben abgedichteten Bau bis zum Kirchweihjubiläum auch von unten trocken zu legen. Alle Beteiligten versicherten hierfür ihre ideelle und finanzielle Unterstützung.

Eine schöne Geste rundete die Feier ab: Pfarrer Josef Hell überreichte das Waldhorn seines verstorbenen Vaters an den Dirigenten Dan Miculit vom Jugendblasorchester Fanfara Lambert Steiner, das den Gottesdienst musikalisch ausgestaltet hatte.

RICHARD REINL