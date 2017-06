Eine große Festgemeinde feierte den Abschluss der Dachsanierung an der Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna. Foto: Richard Reinl ©

VW-Fahrerin kracht bei Pottenstein plötzlich gegen Fels Nach einem Ausweichmanöver ist eine VW-Fahrerin mit ihrem Wagen in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) gegen einen Fels geprallt. Die 19-Jährige war nach rechts ausgewichen, weil ihr ein Fahrzeug zu nah an der Mittellinie entgegenkam. Sie wurde leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Schwerer Unfall auf der A9 bei Gefrees: Ford unter Lkw geschoben Am Montagmorgen schätzte der Fahrer eines BMW auf der A9 seine Geschwindigkeit falsch ein und stieß gegen einen weiteren BMW vor ihm. Anschließend fuhr er in den Mittelstreifen und prallte von dort aus in einen Ford Fiesta. Der Ford wurde durch den Aufprall unter einen Sattelzug geschleudert.

Gartenparadiese in der Fränkischen Schweiz öffneten Tür Zahlreiche Gartenfreunde öffneten wieder die Tore zu ihren kleinen Paradiesen. Zu sehen waren unter anderem herrliche Anlagen in Engelhardsberg, Streitberg und im Wonseeser Ortsteil Schirradorf.