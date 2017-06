Pfarrer Lugun segnet Nenkendorfer Kinderspielplatz

Einweihung nach zwei Jahren Bauzeit — Väter haben alles selbst geplant, konstruiert und aufgebaut - vor 2 Stunden

NANKENDORF - Toll ist er geworden der neue Kinderspielplatz an der alten Schule im Waischenfelder Ortsteil Nankendorf. Nach zwei Jahren Bauzeit war es am Pfingstsonntag nun endlich so weit: Pfarrer Pater Rajhes Lugun konnte den Spielplatz sowie die Kinder und Eltern im Rahmen einer Einweihungsfeier segnen. Zur Unterhaltung der vielen Gäste aus der gesamten Stadtgemeinde und darüber hinaus spielte die Nankendorfer Blasmusik auf.

Neuer Spielplatz in Nankendorf gesegnet. Besonders der große Rutschturm wird den Kindern viel Freude bringen. © Foto: Thomas Weichert



Christian Görl, einer der Väter der Ortsgemeinschaft Nankendorf und federführend am Spielplatzbau beteiligt, ist zu recht stolz auf die neue Spielanlage mit riesigem Rutschturm, einem Piratenschiff mit Seilbahn und Rutsche, einer Wippe, einer Schaukel, dem Sandkasten und dem Bolz- und Volleyballplatz.

Denn die Väter haben alles selbst geplant, konstruiert und aufgebaut. Rund 20 000 Euro hat das Material gekostet. 15 000 Euro davon kamen als Spenden aus der Bevölkerung und Werbeeinnahmen von Firmen herein, die ihre Werbeschilder an der alten Schule aufhängen konnten.

Die Stadt Waischenfeld beteiligte sich laut Görl mit 5000 Euro an den Gesamtkosten. Von der Stadt war Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) zum ersten Spielplatzfest gekommen. Er war voll des Lobes für das große Engagement der Nankendorfer Eltern. Von der Stadt soll es nun noch eine Plane für das Piratenschiff geben, damit es im Winter abgedeckt werden kann.

Seit etwa 20 Jahren gab es in Nankendorf keinen Spielplatz mehr. Der alte Spielplatz musste damals aus Sicherheitsgründen geschlossen und die maroden Spielgeräte abgebaut werden. Umso glücklicher sind die Nankendorfer heute, da sie wieder einen neuen Treffpunkt für ihre Kinder haben. Jedes Kind bekam eine extra angefertigte Kappe, die an die Einweihung des Spielplatzes erinnert. Der Kinderspielplatz ist öffentlich zugänglich. Es können also nicht nur die Nankendorfer Kinder dort toben, sondern auch auswärtige.

tw