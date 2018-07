Pfarrerin freut sich auf erste Stelle in Weißenstadt

Lisa Keck aus Plech wird nach dem zweieinhalbjährigen Vikariat in Birk zum 1. September in Weißenstadt ihre erste Pfarrstelle antreten. Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit der 32-Jährigen über ihre berufliche Zukunft.

Lisa Keck hat nun eine eigene Pfarrstelle in Weißenstadt. © privat



Weißenstadt im Fichtelgebirge ist ziemlich heimatnah. Sind Sie zufrieden damit oder wären Sie lieber "hinaus in die Welt"?

Lisa Keck: Weißenstadt war meine Wunschstelle; ich freue mich, dass es geklappt hat. Es war mir wichtig, in Oberfranken zu bleiben. Ich war während meines Studiums in der Welt unterwegs, habe in Göteborg in Schweden gelebt und auch in Prag studiert. Durch mein Vikariat habe ich gemerkt: Es ist schön in der Heimat. Wir Oberfranken sind sehr herzliche Menschen, hier möchte ich gerne als Pfarrerin bleiben.

Fällt der Abschied aus Birk schwer?

Keck: Ja, das tut er. Es waren über zwei sehr intensive Jahre meines Lebens. Wir sind eine kleine Gemeinde, da entsteht viel Nähe. Auch hat meine Gemeinde tapfer alles mitgemacht, was ich ausprobiert habe und mir viel Vertrauen entgegengebracht. Da ist von meiner Seite viel Dankbarkeit da, dass ich so vieles lernen durfte und erkennen konnte, ob mir der Pfarrberuf tatsächlich liegt. Wir haben recht gut zusammengepasst, die Birker, Seybothenreuther, Seidwitzer und ich. Das empfinde ich als Segen und Bestärkung für die Zukunft.

Haben Sie die künftige Kirchengemeinde schon kennengelernt?

Keck: Ja, das habe ich. Ich freue mich auf die Weißenstädter. Ich habe vor Ort einen Eindruck von viel Lebendigkeit bekommen. Jeder Kontakt bisher war so, dass ich mir dachte: Das ist eine spannende Gemeinde, da gehe ich gern hin.

