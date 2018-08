Pfarrvikar Dominik Urban hält erste Messe in Pottenstein

Seelsorgebereich des Kaplans umfasst vier Pfarreien — Freude darüber, in der Fränkischen Schweiz wohnen und arbeiten zu können - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Pünktlich zum Patronatsfest hat am gestrigen Freitag Kaplan Dominik Urban seine erste Heilige Messe in Pottensteins Bartholomäuskirche zelebriert.

Am Freitag zelebrierte erstmals der neue Pfarrvikar Dominik Urban die Heilige Messe zum Bartholomäusfesttag. © Foto: Rosi Thiem



Der 1985 geborene Seelsorger wurde eingangs vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Patrick Pospischil begrüßt. Pospischil bat ihn, der Arbeit in der Kirchengemeinde vorzustehen und den Festgottesdienst zu leiten.

Klare Stimme

Der vom Erzbischof Ludwig Schick ernannte Pfarrvikar Dominik Urban bedankte sich mit heller und klarer Stimme und freute sich, an Bartholomäus seinen Einstieg zu haben. Er freue sich außerdem auf gemeinsames Beten, Singen und Begegnungen.

"Ich freue mich, in der schönen Fränkischen Schweiz wohnen und arbeiten zu dürfen", sagte er. Urban sprach in dem Zusammenhang von einem Herzenswunsch.

"Gegenseitig bestärken"

Beim Festgottesdienst sprach er sein Gebet und forderte das Gebet der Gläubigen, "damit wir uns gegenseitig bestärken".

Der neue Pfarrvikar Kaplan Dominik Urban wuchs in der Pfarrei St. Martin in Eggolsheim im Landkreis Forchheim auf und besuchte das Gymnasium in Ebermannstadt. Er hat eine fünf Jahre jüngere Schwester, sie heißt Barbara.

2013 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Zuletzt wirkte er als Kaplan im Landkreis Kronach.

Der Seelsorger wird im Pfarrhaus Pottenstein wohnen und ist für die Pfarreien Elbersberg, Hohenmirsberg, Kirchenbirkig und Pottenstein zuständig.

ROSI THIEM