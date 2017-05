Pflegewohnheim in Pegnitz soll 2018 errichtet werden

Für Posthalter-Areal wurde die Bauvoranfrage eingereicht — HD Bau plant nebenan ein Geschäftshaus

PEGNITZ - Einen Schritt weiter ist das Michelfelder Unternehmen HD Bau mit der Bebauung des früheren Posthalter-Areals an der Bundesstraße 2.

Während die Errichtung eines Pflegewohnheims und von Eigentumswohnungen auf dem ehemaligen Posthalter-Areal einen Schritt weiter ist, nimmt HD Bau bereits das nächste Projekt ins Visier: Auf der Fläche von Tarzan Automobile an der Nürnberger Straße beim früheren Pflaums Posthotel soll ein Geschäfts- und Ärztehaus entstehen. © Ralf Münch



"Wir haben in der vorigen Woche eine Bauvoranfrage bei der Stadt Pegnitz eingereicht", berichtete Bauträger Dieter Hofmann. Zugleich schränkte er ein, dass "nicht mehr in diesem Jahr" mit den Bauarbeiten begonnen werde. Am eigentlichen Umfang des Bauprojektes habe sich nichts geändert. Zur Straße hin entsteht auf dem gut 12.000 Quadratmeter großen Gelände ein Pflegewohnheim mit 78 Betten.

Dahinter sollen zwei Gebäude mit 50 behindertengerechten und barrierefreien Eigentumswohnungen errichtet werden. Die genauen Quadratmeterpreise der Wohnungen nannte der Bauunternehmer noch nicht. Allerdings versprach er, dass diese "günstiger" als bei Neubauten in Bayreuth sein würden. Selbstverständlich würde die dann gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) berücksichtigt.

Nach der Bauvoranfrage für das Posthalter-Gelände soll ein offizieller Bauantrag eingereicht werden. Erst dann würde durch HD Bau die Statik- und die Werkplanung erstellt.

Noch nicht in der aktuellen Bauvoranfrage berücksichtigt ist ein weiteres Vorhaben der Firma HD Bau in unmittelbarer Nachbarschaft des Areals. Auf dem bisher von Tarzan Automobile genutzten Grundstück soll ein Geschäfts- und Ärztehaus errichtet werden. Der Zeitplan dafür stehe aber noch nicht fest.

