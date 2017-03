Pflegezentrum und barrierefreie Wohnungen für Pegnitz

Michelfelder Bauunternehmer Dieter Hofmann hat Bauvoranfrage für ehemaliges PPP-Gelände eingereicht - vor 56 Minuten

PEGNITZ - Der Michelfelder Bauträger Dieter Hofmann hat nur ein Vierteljahr nach dem Kauf des PPP-Geländes eine Bauvoranfrage im Rathaus eingereicht. Geplant sind behindertengerechte Eigentumswohnungen und ein Pflegezentrum.

Am Bauzaun ist inzwischen erkennbar, wer auf dem früheren PPP-Gelände bauen wird. Die Michelfelder HD Bauträger GmbH hält daran fest, auch das letzte PPP-Gebäude — das Bettenhaus — abzubrechen. © Michael Grüner



Am Bauzaun ist inzwischen erkennbar, wer auf dem früheren PPP-Gelände bauen wird. Die Michelfelder HD Bauträger GmbH hält daran fest, auch das letzte PPP-Gebäude — das Bettenhaus — abzubrechen. Foto: Michael Grüner



Die Anfrage wird von zwei Firmen gemeinsam gestellt. Zum einen ist das die Michelfelder HD-Bauträger GmbH & Co KG, für die Dieter Hofmann verantwortlich zeichnet. Über diese Firma wird zum Beispiel aktuell auch die private Erschließung von Grundstücken in Neudorf oder im Bereich der früheren Tennisplätze an der ehemaligen Verladestation in Auerbach abgewickelt mit dem Ziel, dort Wohnhäuser zu errichten. Partner für das PPP-Gelände ist ein mittelfränkisches Unternehmen, das Pflegeeinrichtungen plant und realisiert.

Gespräche führen

In den ersten Schritten werden nun erst einmal Gespräche mit dem Bayreuther Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde geführt. Auch Gespräche mit Anliegern sind Hofmann wichtig und vor allem die Versorger müssen das Bauvorhaben beurteilen. Wasser, Strom, Gas — die zentralen Fragen der Erschließung.

Es bleibt laut Hofmann dabei, dass das frühere Bettenhaus abgebrochen wird. Das Gebäude ist das letzte Überbleibsel des einst weltbekannten Pflaums-Posthotel-Pegnitz. Das Gebäude wird derzeit im Auftrag des vorherigen Eigentümers Juri Salnikov ausgeräumt. Am 1. April, also am kommenden Samstag, ist laut Hofmann die offizielle Schlüsselübergabe in Pegnitz. Auf den rund 12 000 Quadratmetern Grund soll dann an zentraler Position direkt an der neu geplanten Bushaltestelle an der Bundesstraße 2 ein Pflegezentrum mit 78 Betten entstehen. Außerdem plant die HD Bauträger GmbH insgesamt 50 behindertengerechte Wohnungen, barrierefrei und mit Aufzug. Drei Gebäude sind dafür in Planung. Die Immobilien sollen als Eigentumswohnungen angeboten werden. Gebaut wird je nach Verkauf.

Das Pflegezentrum selbst wird Hofmann zwar nach Planvorgaben bauen, aber nicht selbst betreiben. Wobei er hinzufügt, dass dort keineswegs nur Senioren wohnen werden. Auch jüngere Menschen, die zum Beispiel nach einem Unfall oder einer Krankheit an den Rollstuhl gebunden sind, können das Angebot nutzen. Den Namen des Planers und Betreibers wollte Hofmann im Moment noch nicht in der Zeitung stehen haben. Die Firma entwickelt und realisiert nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren Immobilien im Wachstumsmarkt der Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtungen. Dabei steht die ganzheitliche Optimierung von Wohnkomfort und sozialer Dienstleistung im Mittelpunkt. Vereint werden nicht nur das Bau- und Immobilien-Know-how, sondern auch das Angebot eines eigenen Serviceunternehmens. Daneben pflegt das Unternehmen Kooperationen mit Anbietern altersgerechter sozialer Dienstleistungen in ganz Bayern. Es handelt sich um einen in Bayern führenden Anbieter von Seniorenimmobilien.

Kontakt über Beziehungen

Die hohe Nachfrage nach altersgerechtem Wohnen und ambulant betreutem Wohnen bis hin zum Pflegewohnen hält an, so die Firma auf ihrer Internet-Präsenz. Konstante Nachfrage sei auch Dreh- und Angelpunkt für die Entscheidung von Kapitalanlegern, heißt es weiter. Den Kontakt hat Dieter Hofmann eigener Aussage zufolge über bestehende Geschäftsbeziehungen geknüpft.

Das Pflegezentrum soll auf dem vorderen Teil des ehemaligen PPP-Grundstücks errichtet werden. Mit direkter Anbindung an die geplante Bushaltestelle. Und es soll laut Hofmann auch zügig vorangehen. Wenn die Gespräche mit den Behörden und den Versorgern erfolgreich über die Bühne gehen, könnte sich Hofmann ein Zeitfenster von vier bis fünf Wochen vorstellen, dass dem Stadtrat die Bauvoranfrage zur Beratung vorliegt.

MICHAEL GRÜNER