Pirkelmann prägte Waischenfelds Stadtbild

Seit über zwei Jahrzehnten ist er Bürgermeister: Lange Liste der Erfolge - vor 58 Minuten

WAISCHENFELD - Seit 20 Jahren ist Edmund (BBS) Pirkelmann Bürgermeister von Waischenfeld. Sein erster Arbeitstag im Rathaus war gleichzeitig sein 44. Geburtstag. Zuvor war der gelernte Banker schon seit 1984 Mitglied des Stadtrats.

Seit 20 Jahren lenkt Edmund Pirkelmann die Geschicke Waischenfelds als Bürgermeister. Bei der nächsten Kommunalwahl tritt er nicht mehr an. Foto: Thomas Weichert



Die größte Herausforderung zu Beginn seiner Amtszeit war es für ihn, das so genannte Ferienparkproblem abzuwickeln. Über Nacht hatte die Stadt dadurch umgerechnet drei Millionen Euro Schulden mehr, bekam aber dafür das 20 Hektar große „Ferienparkgelände“, aus dem später das Baugebiet Waischenfeld-Nord wurde. Bis heute konnten dort auf zehn Hektar Fläche 70 neue Häuser gebaut werden. Aus heutiger Sicht betrachtet ein Glücksfall, da sich dort viele junge Familien angesiedelt haben. Weitere zehn Hektar könnten noch als Bauland erschlossen werden. Jedenfalls konnten diese Schulden, auch dank der Stabilisierungshilfe, komplett abgebaut werden.

Wenn er in knapp zwei Jahren in Pension geht, kann er seinem Nachfolger eine gut entwickelte Gemeinde mit neuem Kindergarten und neu sanierter Grundschule übergeben. Denn in Pirkelmanns Amtszeit hat sich nicht nur das Bild der Stadt, sondern auch vieler Außenorte, verändert. Vor 20 Jahren hatte Waischenfeld 6,1 Millionen Euro Schulden. Heute sind es zwar immer noch 5,5 Millionen Euro, dafür wurden in die Infrastruktur der gesamten Gemeinde weit über 40 Millionen Euro investiert. Vieles davon sieht man nicht, da es unter der Erde liegt. Dafür sind heute aber die Wasser- und Abwassermaßnahmen in der Gesamtgemeinde erledigt.

Sein erstes großes Projekt als Bürgermeister war der Bau der neuen Wiesentbrücke. Eine Erfolgsgeschichte war der Bau der Sport- und Bürgerhalle mit Spendengeldern und hohen Zuschüssen. Der Uferpromenadenweg wurde gebaut, Fraunhofer und Senivita kamen nach Waischenfeld und sogar die Burg konnte gekauft sowie dort ein Parkplatz und eine neue Zufahrt geschaffen werden.

Umstrittener Kauf

In der Bevölkerung zunächst umstritten waren der Kauf und die Sanierung des Badershauses und die Schaffung des Stadtparketts davor. Durch den Bau des Feuerwehrhauses im Mönchsgrund konnte auch der Malteser-Standort in Waischenfeld langfristig gesichert werden. Wichtig für die Stadtentwicklung war die Schaffung des heute durchgängigen Geh- und Radwegs von der Pulvermühle bis Nankendorf, der nun komplett auf öffentlichem Grund verläuft. Nicht zu vergessen sind die Dorferneuerungen und Flurneuordnungen in den Ortsteilen. Auch der Bauhof wurde modern ausgestattet. Als Pirkelmann Bürgermeister wurde, hatte man dort nur eine Handbohrmaschine.

„Das alles waren Kraftakte“, sagt Pirkelmann und betont, dass dies alles nur möglich war, weil seine Stellvertreter und die Stadträte immer am gleichen Strang zogen. Er habe nie versucht etwas durchzudrücken, sondern wollte immer alles gemeinsam machen. Die wesentlichste Aufgabe eines Bürgermeisters sei, die Gemeinde strategisch weiterzuentwickeln. Und wichtig sei es auch, immer Fördermittel zu bekommen.

Für die Zukunft könnte er sich vorstellen, dass den Ortschaften ein gewisses jährliches Budget zur Verfügung gestellt wird, mit dem die Bürger selbst eigene Projekte für ihren Ort verwirklichen können. Im Ruhestand wird Pirkelmann dann oft in seinem Wald sein und Holz machen. Darauf freut er sich bereits. Er wird es dann nie bereut haben, Bürgermeister von Waischenfeld gewesen zu sein.

Thomas Weichert