So viele Einsatzfahrzeuge hatte der Pegnitzer Marktplatz noch nie gesehen: 170 Rettungskräfte übten dort am Samstag im Rahmen der Feuerwehr-Aktionswoche einen angenommenen Brand im neuen Rathaus, der auch auf das Dienstgebäude nebenan überzugreifen drohte. Damit nicht genug: Eine von Gaffern verursachte Kollission zweier Autos blockierte auch noch die Zufahrt für die Rettungsfahrzeuge. "Brandursache" im Rathaus war eine defekte Kaffeemaschine. Gerettet werden musste unter anderem auch Bürgermeister Uwe Raab.

Vom Baumaufstellen, zum Austanzen bis zum Weckerklingeln: Es wird wieder gefeiert in der Region. Wir haben die Kerwas und Kirwas in der Region in einer Bildergalerie zusammengefasst.