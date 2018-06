Pkw in Ursensollen mit Luftpistole beschossen

URSENSOLLEN - Eine ungewöhnliche Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw trug sich am Donnerstagmorgen im Gewerbegebiet in Ursensollen zu. Vermutlich beschoss ein unbekannter Täter mit einer Luftpistole den VW Passat eines 41-jährigen Angestellten und verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Insgesamt stellten die Beamten sieben Einschüsse am Fahrzeugheck fest, drei in der Heckscheibe und fünf an der restlichen Heckpartie des Fahrzeugs.

Wer für den Schaden verantwortlich ist, werden die laufenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung zeigen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Amberg unter Telefon (09621)890320 entgegen.

