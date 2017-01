Pkw nach "Begegnung" mit Sattelzug nur noch Schrott

Unterschiedliche Angaben zu Unfallhergang nahe des Rastplatzes Sperbes - vor 20 Minuten

PLECH - Am Freitagabend kollidierte auf der Autobahn nahe Riegelstein ein polnischer Sattelzug mit dem VW Polo einer jungen Münchnerin. Während sich der Schaden am Lkw in Grenzen hielt, hatte der Personenwagen danach nur noch Schrottwert.

Auf Höhe des Parkplatzes Sperbes, in Richtung Nürnberg, ist der Polo nach einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug ins Schleudern geraten. Dabei zog sich die 23-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu. Von den 15.000 Euro Zeitwert des Fahrzeug der Dame bleibt nur noch der Schrottwert. Der 41-jährige Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt und auch die Beschädigungen am Sattelzug hielten sich mit etwa 2500 Euro in Grenzen.

Bei der Unfallaufnahme widersprachen sich die beiden Unfallbeteiligten, wie der Zusammenstoß zustande kam. Auch die vor Ort festgestellten Zeugen lieferten keine genauen Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth zu melden.

