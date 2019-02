Plankenfelser fielen auf Trick mit Steam-Codes herein

Unbekannte ergaunerten mit Gewinn-Versprechen mehrere hundert Wuro - Tipps der Polizei - vor 1 Stunde

PLANKENFELS - Bislang unbekannten Tätern gelang es am Dienstag, Steam-Codes im Wert von mehreren hundert Euro von einem gutgläubigen Ehepaar aus Plankenfels zu ergaunern. Die Oberfränkische Polizei warnt die Bevölkerung und gibt Verhaltenshinweise.

Das Ehepaar erhielt am Montagabend einen Anruf, in dem den beiden suggeriert wurde, dass sie bei einem Gewinnspiel einen höheren Geldbetrag gewonnen hätten. Am Dienstagmorgen meldete sich dann ein angeblicher Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der angab, dass für den Transport des Geldes und die nötige Versicherung mehrere hundert Euro nötig wären. Das Geld sollte über Steam-Karten gezahlt werden, deren Nummerncodes das Ehepaar an die Täter übermitteln sollte.

Nachdem die arglosen Opfer die Karten gekauft und die Codes im Wert von mehreren hundert Euro übermittelt hatten, wollten die Betrüger noch mehr Geld ergaunern. Das nun misstrauisch gewordene Ehepaar wandte sich an die Polizei, weshalb keine weitere Zahlung erfolgte. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen Betruges.

Bei Steam-Karten handelt es sich um Wertkarten die mit einem numerischen Code versehen sind. Das System ähnelt den Prepaid-Karten für Mobiltelefone. Werden die Codes verwendet, ist das Geld gebucht und kann nicht wiedererlangt werden.

Solcherlei Betrügereien sind bereits hinreichend bekannt. Den Opfern wird durch die Täter vorgegaukelt, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten und zur Übergabe des Geldes müssten die Opfer in irgendeiner Form in Vorkasse gehen.

Die Oberfränkische Polizei rät deshalb: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern (z. B. mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137...). Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich Alles. Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich dazu unverzüglich an Ihren Bankberater.

Kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei.

