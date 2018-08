Platt in Plech: So hart war der Tag für Wanderreporter Martin

Von Kaffee über Forellen und Brennnesseln war alles dabei - vor 58 Minuten

UNTERACHTEL - Nach einem 20-Kilometer-Marsch am Vortag hat eine ebenso lange Gewalttour vom Simmelsdorfer Ortsteil Hüttenbach bis nach Plech Wanderreporter Martin alles abverlangt. Entschädigt für die Strapazen wurde er mit einer Forelle "to go".

Eines seiner vielen Highlights auf der 33. Etappe der NN-Wanderreporter: Die Forelle "to go". © Martin Müller



Wer wird da schon, geplättet von zwei langen Etappen mit ordentlich Technik-Equipment und sonstiger Ausrüstung auf dem Buckel, "Nein" sagen, wenn Martin Rau eine geräucherte Forelle als Wegzehrung anbietet? An einem schmucklosen Betontisch bei Ittling habe ich sie schließlich ausgepackt und die Sonne ging auf einmal auf für mich an diesem verregneten Nachmittag.

40 Teiche mit Forellen, Karpfen und Saiblingen hat Rau, dem stetigen Nachschub mit Wasser aus zuverlässigen Quellen sei Dank. Bei meinem Mahl wusste ich noch nicht, was mir bevorstand: Durch die Brennnesseln kämpfte ich mich hinauf nach Spies und lief schließlich vor Verzweiflung sechs Kilometer an der Hauptstraße entlang, um mein Ziel endlich zu erreichen.

Dabei hatte mein Tag so entspannt begonnen bei einem Kaffee im Tucher-Schloss, in dem seit zwei Jahren Friedrich von Tucher mit seiner Frau lebt. Ein großer Schritt war das für die beiden, von Miami Beach ins beschauliche Simmelsdorf. Für mich hingegen gab es an diesem Tag gleich 25.000 große Schritte.

www.fraenkischer-gebirgsweg.de

Martin Müller Redaktion Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail