Platz für Rumänienhilfe und Schulungsräume

Arbeiter-Samariter-Bund weiht Vereinsheim ein — Umzug auch wegen der vielen Spenden für Bedürftige - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat am Samstag sein neues Vereinsheim in der Brauhausgasse eingeweiht.

350 Kartons für die Rumänienhilfe haben im neuen Vereinsheim des Arbeiter-Samariter-Bunds Platz gefunden. Auch die Integrationsgruppe, Büros und Schulungsräume sind dort untergebracht. Foto: Klaus Trenz



Auf zwei Stockwerken hat der ASB viel Platz für seine jetzigen und zukünftigen Aktivitäten. Auch die Diakonie hat dort mit der Integrationsgruppe im Rahmen des Projekts "Daheim in Pegnitz" Aufnahme gefunden. Sie kann einerseits das Dachgeschoss nutzen, das noch ausgebaut werden soll, aber auch die Schulungsräume des ASB, von denen es zwei gibt. Büros und ein Lager für die Rumänienhilfe haben ebenfalls Platz im ehemaligen Geschäftshaus "Kaufgut" Paucker und Wiesner gefunden.

"Die Vermieter haben uns völlig freie Hand gelassen", freute sich der zweite ASB-Vorsitzende Robert Häußler. Mehr noch: Die Eigentümer Doris und Klaus Malzhacker seien froh, dass das länger leerstehende Gebäude wieder einer Nutzung zugeführt wurde. Warum man auf der Suche nach einem neuen Domizil war, habe vor allem an der Spendenbereitschaft der Pegnitzer Bevölkerung für die Rumänienhilfe gelegen.

Mehr Pegnitzer ausbilden

Im Juli 2016 startete das Projekt mit einem Garagenlager. Dieses sei jedoch schnell zu klein geworden und zu kalt, um darin zu arbeiten. Außerdem habe man geeignete Räume für die Breitenausbildung der Bevölkerung gesucht. "Euer Ziel scheint es, in Zukunft auch Jugendarbeit betreiben zu können", ergänzte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) in seinen Grußworten. Zwischen der Integrationsgruppe und dem ASB bahne sich "eine wunderbare Zusammenarbeit an".

Dekan Gerhard Schoenauer und Trockaus Pfarrer Josef Held segneten die Räumlichkeiten und die Mitarbeiter. Häußler berichtete weiter, dass im Januar der Umbau der Räume für die Zwecke des ASB begonnen habe. Von den vielen Helfer sei einer besonders herauszustellen: Meinhard Neukam sei stets zur Stelle gewesen. Häußler ehrte ihn mit einer Urkunde und einer Ehrenplakette.

Für das Vereinsheim ist auch gespendet worden. ASB-Vorsitzender Wolfgang Müller würdigte hier das Engagement der Firma Elektro Held aus Betzenstein, die ihre Arbeitsleistung im Wert von 1700 Euro als Spende deklarierte und die Firma Euronics Baumann, die den Schulungsraum mit einer Leinwand und einem Beamer im Wert von 800 Euro ausstattete.

KLAUS TRENZ