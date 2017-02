Platz schaffen für Ortsteilwehren Michelfeld und Ranna

Erweiterung der Gerätehäuser in Michelfeld und Ranna — Stadtrat beschließt die Vergabe von Planungen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mehr Platz bekommen die Feuerwehren Michelfeld und Ranna in ihren Gerätehäusern. Der Stadtrat votierte am Mittwoch einmütig für die Vergabe der Planungen zu Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den beiden Feuerwehrhäusern.

Mehr Platz bekommt die Feuerwehr Michelfeld. Trockenturm und Dachgeschoss des Gerätehauses werden abgebrochen und auf dem Bestandsmauerwerk ein komplettes Geschoss neu errichtet. Foto: Brigitte Grüner



In beiden Gebäuden sind insbesondere die Schulungs- und Versammlungsräume unzureichend dimensioniert und ausgestattet, erklärt Bauamtsleiterin Margit Ebner in der Sitzungsvorlage. Besonders in Ranna werden die Räume auch von anderen Vereinen genützt oder stehen für öffentliche Versammlungen oder als Wahllokal zur Verfügung.

Derartige Nutzungen werden wegen gefährlicher Treppenzugänge erschwert, so die Stadtbaumeisterin. Sanierungsbedürftig seien auch die Toilettenanlagen. Der Renovierungsbedarf nehme zudem stetig zu.

Beim Gerätehaus in Michelfeld ist geplant, den nicht mehr benötigten Trockenturm sowie das Dachgeschoss samt Treppenhaus abzubrechen. Anschließend soll ein volles Geschoss neu errichtet werden. Die statische Voruntersuchung habe ergeben, dass dies auf dem bestehenden Mauerwerk möglich ist.

Lücke schließen

Beim Feuerwehrhaus in Ranna soll die Lücke zwischen Gebäude und Grillhütte durch einen Verbindungsbau geschlossen werden. Zugleich wird das Dachgeschoss des bestehenden Hauses rückgebaut. Damit wären künftig alle Gebäudeteile eingeschossig und barrierefrei gestaltet. Gleichzeitig werde mit dem Zwischenbau die Möglichkeit geschaffen, die Schutzkleidung nicht mehr in der Garage beim dieselbetriebenen Einsatzfahrzeug aufbewahren zu müssen.

Der nächste Schritt ist die Erarbeitung einer Entwurfsplanung und eine detaillierte Kostenberechnung.

Ein heimischer Baufachmann hat die Aufgabe zu einer Pauschalsumme von insgesamt 5600 Euro angeboten. Der Auftrag wurde erteilt. Die Maßnahme in Michelfeld sei seit einigen Jahren immer wieder angesprochen worden. Und auch in Ranna war die Situation seit längerem unbefriedigend.

Noch kein Zeitplan

Die vorgesehenen Maßnahmen bringen für beide Gerätehäuser strukturelle Verbesserungen, betonte Bürgermeister Joachim Neuß. Die Bauzeit und der Termin der Fertigstellung können in der aktuellen Planungsphase noch nicht vorausgesagt werden.

Auch der Feuerwehrbeauftragte des Stadtrats, Josef Lehner (CUU), sprach sich für die Maßnahmen aus. Es seien Investitionen in die Zukunft. Die Ausbildungsräume werden nicht nur größer, sondern die Gerätehäuser auch zeitgemäßer.

BRIGITTE GRÜNER