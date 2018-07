Platznot in den Pegnitzer Kindergärten

PEGNITZ - Mit übergangsweise geschaffenen Zusatzgruppen soll das aktuelle Defizit bei den Kindergartenplätzen ausgeglichen werden. Der Stadtrat segnete am Mittwoch einstimmig einen zusätzlichen Bedarf an 25 Kindergartenplätzen ab.

Auch in Troschenreuth gibt es mehr Kinder als Kindergartenplätze. Die Katholische Kirchenstiftung hat sich deshalb bereit erklärt, wieder eine Zusatzgruppe für zehn Kinder einzurichten. © Ralf Münch



Bei den Anmeldungen für das Jahr 2018/2019 hat sich abgezeichnet, dass mehr Eltern gerne einen Kindergartenplatz hätten, als in den Pegnitzer Einrichtungen samt Ortsteilen zur Verfügung stehen (die NN berichteten). Aktuell fehlen in der Stadt laut Bürgermeister Uwe Raab (SPD) zehn und in Troschenreuth sechs Plätze.

Derzeit besuchen außerdem 31 Gastkinder von außerhalb die Pegnitzer Einrichtungen; auf der anderen Seite werden 22 Pegnitzer Kinder in Tagesstätten in andere Gemeinden gebracht. Um auch einen erwarteten Zuzug von Familien mit Kindern abzudecken, schlug die Verwaltung dem Stadtrat die Anerkennung von 25 zusätzlichen Plätzen vor.

Das geht aber nur über Provisorien. Zwar sollen Neubauten geprüft werden, das geht aber nicht von heute auf morgen. Um eine schnelle Lösung für die fehlenden Plätze zu finden, sind gemeinsam mit dem Bayreuther Landratsamt Objekte in Pegnitz besichtigt worden. Zum Schluss, so zitiert Raab aus der Sitzungsvorlage, sei man zu der Lösung gekommen, die Pegnitzer Kinder im Katholischen Franziskuskindergarten zu betreuen. Dazu wird der vorhandene Mehrzweckraum zu einem Gruppenraum umgestaltet. "Dort können 15 Kinder betreut werden", so Raab.

Damit die Kinder aber weiter turnen können, werden auf dem angrenzenden Bolzplatz drei Container aufgestellt. In einem weiteren werden Turn- und Bewegungsgeräte untergebracht. Diese Lösung soll im Franziskuskindergarten so lange beibehalten werden, bis eine reguläre weitere Kindergartengruppe geschaffen werden kann. Mögliche Standorte eines Neubaus mit bis zu drei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe sollen in den nächsten Monaten untersucht werden.

Die Katholische Kirche als Träger des Kindergartens hat sich bereit erklärt, die zusätzliche Gruppe übergangsweise zu betreiben. Die Kosten dafür sind von der Stadt zu tragen, ebenso die Miete für die notwendigen Turncontainer. Die Kosten allerdings sollen laut Raab bei der Regierung von Oberfranken zur Förderung angemeldet werden.

Die zweite Übergangslösung ist mit zehn zusätzlichen Plätzen in Troschenreuth geplant. Bereits für das noch laufende Kindergartenjahr ist dort ein Haus in der Nachbarschaft angemietet worden, um Platz für eine Zusatzgruppe zu haben. Im Kindergarten selbst standen heuer nur 23 Plätze zur Verfügung. Für das neue Kindergartenjahr liegen in Troschenreuth mit 29 Kindern mehr Anmeldungen vor als Plätze vorhanden sind.

Auch in Troschenreuth hat sich die Katholische Kirchenstiftung bereit erklärt, wieder eine Zusatzgruppe für zehn Kinder einzurichten. Dazu müssen aber laut Verwaltung die Räume im Nachbargebäude erneut angemietet werden, da der laufende Vertrag am 31. August endet. Die Kosten für die zusätzliche Gruppe hat ebenfalls die Stadt zu tragen, die dafür wieder eine Förderung beantragen wird.

Seit 25 Jahren nichts geändert

Überhaupt — so wurde in der Sitzung deutlich — gibt es Überlegungen, an den Troschenreuther Kindergarten zusätzliche Räume für die Betreuung von weiteren zehn bis 15 Kindern in einem offenen Konzept anzubauen. Zusätzlich sollen auch die notwendigen Räume für individuelle Förderung, Bewegung, ein Elternsprechzimmer, ein Essbereich und ein Personalraum geschaffen werden. Seit 25 Jahren sei am Troschenreuther Kindergarten nichts mehr geändert worden, so die Verwaltung.

Karl-Heinz Rödl (FWG) erkundigte sich, ob die Container von der Stadt angemietet werden, was der Bürgermeister bejahte. Außerdem fragte Rödl, ob der Standort Wiesweiher für einen möglichen Neubau noch aktuell sei. Raab sagte, dass derzeit das Gespräch mit allen Trägern gesucht werde, um zu klären, was sinnvollerweise in einem Neubau untergebracht werden soll. Es gebe auch Gruppen, die dringend modernisiert werden müssten. Wenn dies alles geklärt ist, müsse als nächster Schritt die Förderung abgeklärt werden. "Und dann müssen wir uns nach einem Grundstück umschauen", so Raab. Ein Neubau neben der Wiesweiherhalle wäre durchaus eine Option.

