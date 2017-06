Plech: Ärztin verabschiedet

Rührende Szenen in der Praxis: Die langjährige, beliebte Plecher Ärztin Elena Pak geht jetzt in den Ruhestand - vor 1 Stunde

PLECH - Ihr fällt es sichtlich schwer: Die Allgemeinärztin Elena Pak hat diesen Freitag in Plech ihren letzten Praxistag, sie geht in Ruhestand. 21 Jahre lang war sie typische Landärztin, kannte ihre Patienten, die auch mal bei ihr das Herz ausschütten konnten und war rund um die Uhr für sie da.

Hausärztin Elena Pak geht in den Ruhestand. Im Bild (v.re.) Bürgermeister Karlheinz Escher, Medizinerin Elena Pak und Arzthelferin Elena Renz. © Klaus Trenz



"Frau Pak ist auch mitten in der Nacht gekommen, wenn man sie gerufen hat", sagt Bürgermeister Karlheinz Escher. Er verabschiedete die 65-Jährige persönlich in den Ruhestand. Und mit ihr die Arzthelferin Elena Renz. Letztere hat eine neue Stelle gefunden, was Elena Pak sehr erleichtert. Dennoch: "Das ist irgendwie schrecklich". Damit meint Pak nicht die Aussicht auf ein ruhigeres Leben, sondern dass es vorerst in Plech keine Arztpraxis mehr geben wird. Aber sie weiß ihre Patienten in guten Händen. Hausarzt Bernd Martin vom med.in-Team Betzenstein wird eine halbe Arztstelle in Plech übernehmen, allerdings von Betzenstein aus. Hausbesuche in Plech sollen aber aufrecht erhalten werden.

Keine Unterversorgung

Eine ärztliche Unterversorgung werde es in Plech nicht geben. Pak hatte sich im Vorfeld darum gekümmert, dass die Patienten, die schlecht mobil sind, nicht ohne Hausarzt auskommen müssen. Einer Frau, die an den Rollstuhl gefesselt ist, hat sie einen Sozialdienst organisiert, der sie nach Betzenstein bringt. Eine genau ausgearbeitete Liste, welche Patienten wann einen Hausbesuch benötigen, hat ihr Nachfolger erhalten.

Escher will Versorgungslücken für Patienten vermeiden. Wer mobil ist, könne sich seinen Arzt aussuchen. Darüber hinaus soll die ALT-Linie (Anruf-Linien-Taxi) an die Öffnungszeiten der Betzensteiner Arztpraxis angepasst werden. An zwei Wochentagen solle wahrscheinlich ein regulärer Bus fahren.

Escher und Pak hatten zur Nachfolgersuche Kliniken angeschrieben, Emails verschickt und Anrufe getätigt. Ohne Erfolg. Pak schrieb im Jahr nur rund 800 Krankenscheine. "Das ist zu wenig", sagt sie. Wer als Hausarzt von seinen Patienten gut leben möchte, brauche "so zwischen 1200 und 1300".

Eine Unterversorgung gebe es faktisch im südlichen Landkreis nicht. Ganz im Gegenteil: "Sie liegt laut der kassenärztlichen Vereinigung bei 122 Prozent", so Escher.

Wie ist Pak mit den niedrigen Patientenzahlen zurechtgekommen? Die Ansprüche nicht zu hoch setzen, meint sie. "Es geht nicht um das Geld." Zwei Jahrzehnte lang hat sie das gemacht.

"Sie hatte ein sehr intensives Verhältnis zu ihren Patienten", weiß der Rathauschef. Das eigene Familienleben war wegen ihrer Berufsauffassung, für die Menschen da zu sein, etwas zu kurz gekommen. Das möchte sie jetzt im Ruhestand nachholen. Und nicht nur für ihre zwei Töchter, sondern für die zwei elfjährigen Enkelinnen und den vierjährigen Enkel da sein — Familie genießen.

Die Plecher werden es ihr gönnen und die bittere Pille schlucken (müssen). In den vergangenen Tagen soll es zu rührenden Szenen in der Praxis gekommen sein. Pak: "Es weinen sogar die alten Männer."

KLAUS TRENZ