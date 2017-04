Plech: Ärztliche Versorgung ist gesichert

Ärzteteam von Franz Macht folgt auf Elena Pak - vor 1 Stunde

PLECH/BETZENSTEIN - Wenn die Ärztin Elena Pak zur Jahreshälfte ihre Tätigkeit aufgibt, übernimmt das Team um Dr. Franz Macht einen halben Arztsitz.

Dr. Franz Macht und Dr. Stefan Bauernschmitt aus Pottenstein übernehmen einen halben Arztsitz von Elena Pak aus Plech.



Dr. Franz Macht und Dr. Stefan Bauernschmitt aus Pottenstein übernehmen einen halben Arztsitz von Elena Pak aus Plech.



"Die Versorgung vor Ort wird aufrecht erhalten", betont der Mediziner des "med in""-Teams, das Praxen in Pottenstein, Gößweinstein und Betzenstein hat. Es wird zwar keine Sprechstunden mehr in Plech geben, aber die Hausbesuche werden aufrecht erhalten.

Dafür hat der Ärzteverbund ein gesondertes Geriatrie-Team mit eigenem Auto. Die Patienten seien jedoch nicht verpflichtet, nach Betzenstein zu wechseln.

Sollten sie sich für einen anderen Mediziner entscheiden, der nach Pak ihr Hausarzt werden soll, können sie sich ihre Patientenakte bei Pak oder später bei Macht und seinen Kollegen abholen. Besitzer der Kartei ist immer der Patient selbst, die Ärzte heben sie nur auf.

Außer der Anfahrt per Auto werde sich für die Patienten nichts ändern. "Es gibt eigentlich nur Vorteile", so Franz Macht. Denn neben Spezialuntersuchungen können sie Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie Samstagvormittag die Notfallsprechstunden nutzen.

"Schnell einig geworden"

Verstärkt wird das achtköpfige "med in"-Team um die Doktores Franz Macht, Swetlana Herold und Stefan Bauernschmitt seit ein paar Tagen durch den 58-jährigen Dr. Bernd Martin. Er ist seit rund 30 Jahren Hausarzt und hatte bis 2014 eine eigene Praxis in Hartenstein, die er aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Der Hausarzt war seit 1989 in Vorra tätig: Zunächst rund drei Jahre lang in einer Gemeinschaftspraxis mit Dr. Franz Schingale, seit 1992 in eigenen Praxisräumen.

Die Gespräche mit Pak, die urlaubsbedingt nicht erreichbar war, seien "realistisch, zielführend und vernünftig" gewesen, so Macht im NN-Gespräch. Man sei sich schnell einig geworden.

kgoe/fu