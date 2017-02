Plech: Atem anhalten und einfach genießen

Vier zauberhafte Pusteblumen zum Sieger des Kostümwettbewerbs gekürt - vor 43 Minuten

PLECH - Am Samstag steppte in Plech wieder einmal der Faschingsbär. Denn der Motorsportclub und die Freiwillige Feuerwehr hatten zum traditionellen "Ball der Vereine" in die stimmungsvoll geschmückte Plecher Mehrzweckhalle eingeladen.

Vier charmante Pusteblumen. Der Beifall des Publikums kürte die Frühlingsboten beim „Ball der Vereine“ in Plech zu den Siegern des beliebten Kostümwettbewerbs. Foto: Klaus Möller



Bunt kostümierte Faschingsfreaks, tolle Auftritte der Gäste aus Pegnitz und Kühlenfels und fetzige Musik der Band "Saigatn" sorgten für eine fröhlich ausgelassene Faschingsgaudi.

Die Gäste durften sich in der rappel vollen Halle erst einmal warm tanzen, bevor die beiden Tanzmariechen der Stadtgarde Glückauf Pegnitz mit einer akrobatischen Darbietung den Reigen der Auftritte eröffneten.

Nicht weniger Beifall ernteten die "Wölfe" der Pegnitzer Jugendgruppe mit ihrem schwungvollen Tanz "Bei Tag ist es so — bei Nacht ganz anders" in Anlehnung an den Film "Shrek".

Dagegen zeigte das Männerballett der Faschingsfreunde aus Kühlenfels bei seinem urkomischen Auftritt, was einen echten Bayern – besser gesagt: Oberbayern – ausmacht. Nach Mitternacht mischten die Kühlenfelser Maxidancer mit ihrer flotten Tanzdarbietung die Faschingsgemeinde noch einmal richtig auf.

Nicht leicht hatte es die Jury im Laufe des Abends aus den vielfältigen und oft phantasievollen Masken die schönsten herauszufinden. Zehn Masken kamen kurz vor Mitternacht in die engere Wahl um die beste Verkleidung. Das Publikum bestimmte per Applaus, welche der drei Masken mit der höchsten Punktzahl zum Sieger gekürt wurde. Den größten Beifall gab es für die Pusteblumen, dicht gefolgt von der charmanten Gruppe der Einhörnchen und den Piraten.

Bis weit in den Sonntag hinein belagerten die Faschingsbegeisterten die Tanzfläche und die Bar. Die Bemühungen der Veranstalter hatten sich gelohnt. Einem vergnügten Publikum boten sie absolute Faschingsgaudi und zeigten wieder einmal, warum ein Besuch des "Balls der Vereine" in Plech zu einem echten Muss in der Faschingszeit geworden ist.

KLAUS MÖLLER