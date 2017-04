Plech: Fotografin wirft besonderes Licht auf Akte

Bilder von Pamela Meier spielen mit Hellem und Dunklem — Ausstellung ist bis zum 11. Juni zu sehen - vor 36 Minuten

PLECH - Der erste Blick genügt nicht. Denn da sind nicht nur einfach nackte Frauen zu sehen. Da geht es nicht nur um hell und dunkel, um eher farbenfroh oder eher düster. Der Titel der Ausstellung im Kameramuseum verrät, warum der Betrachter Zeit mitbringen sollte: "Akte im besonderen Licht".

Pamela Meier (rechts) zeigt interessierten Besuchern im Kameramuseum ihre Werke. Vorher hatte sie eine Ansprache gehalten und ihre Arbeit vorgestellt. Foto: Stefan Brand



Die Bayreuther Mediengestalterin und Fotografin Pamela Meier widmet sich seit 2008 diesem schwierigen Gebiet der bildenden Künste. "Am Anfang war das nicht leicht, alles war irgendwie komisch." Das begann mit der Suche nach Models, das setzte sich bei den ersten "Sitzungen" fort. Denn plötzlich einer unbekleideten Frau sagen zu müssen, wie sie sich zu bewegen, wie sie sich zu positionieren hat, sei schon eine etwas andere Art des Fotografierens. "Heute ist das völlig normal für mich", so die 38-Jährige, die sich im Jahr 2005 selbstständig machte. Was alles leichter macht: "Fast alle Models sind Profis." Profis, die wissen, wie sie sich in Szene setzen können, die eigene Vorstellungen zum Foto-Shooting mitbringen. Was den meisten gemeinsam ist: Sie sind zwischen 18 und maximal 25, 26 Jahren alt. Danach sehe man das "Alter", sagt Pamela Meier. An der Haut. Vor allem am Hals. Das lasse sich dann auch nicht mehr einfach so wegretouchieren.

Bildbearbeitung ist bei den Aktmotiven von Pamela Meier selbstverständlich: "Ich bearbeite jedes Bild stark, manchmal sogar extrem." Kein Bild, das sie später in Größen bis zu 100 mal 75 Zentimeter auf Leinwand zieht, hat etwas mit dem Original zu tun. Die Digitalisierung hat auch etwas mit ihrem Anspruch zu tun: "Mir geht es darum, Licht und Schatten zu verstärken, Hintergründe einzufügen oder sie zu reduzieren." So entstehen Endprodukte, die von zart-hell bis dunkeldüster reichen. Und damit auch oft einen malerischen Charakter aufweisen. "Das ist gewollt", sagt Meier, die auch will, dass ihre Fotos den Models gefallen.

"Nicht alle, aber viele" von ihnen haben etwas gemeinsam. Sie leiden in den Regel unter einer "Macke". Und die sind nicht immer harmloser Natur. Meier: "Manche leiden unter Depressionen, manche unter dem Borderline-Syndrom." Trotz dieser Persönlichkeitsstörungen seien sie durch die Bank aber Profis. Allzu sehr an sich heranlassen dürfe man das als Fotograf nicht, "aber es nimmt einen schon mit".

Die Schau läuft bis 11. Juni, zu besichtigen ist sie sonntags von 11 bis 17 Uhr.

STEFAN BRAND