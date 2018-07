Plech: Gaspistole zugriffsbereit im Handschuhfach

Polizei wird auf Pendlerparkplatz an der Autobahn fündig - vor 1 Stunde

PLECH - Volltreffer: Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten am Sonntagvormittag einen 27-jährigen Mann mit seinem Audi am Pendlerparkplatz Plech an. Der Fahrer hatte eine Waffe im Gepäck.

Bei der Kontrolle wurde im Handschuhfach zugriffsbereit eine Gaspistole aufgefunden. Da der junge Mann nicht im Besitz eines Waffenscheins ist wurde diese sichergestellt.

Er wird wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt und konnte erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 1000 Euro seine Heimreise antreten.

