Plech: Nach Trabis und Opels nun Porsches

Sektion Nordbayern des "Porsche-356-Clubs" besuchte das Kameramuseum

PLECH - "Leica trifft Porsche": So hätte das Motto für das Stelldichein der 26 Porsche 365 am Samstagnachmittag vor dem Deutschen Kameramuseum lauten können. Die Sektion Nordbayern des "Porsche 356 Clubs Deutschland" machte im Rahmen ihrer traditionellen Frühjahrsausfahrt Station in Plech.

Eine Stunde hatten die Autoliebhaber am Samstagnachmittag vor dem Kameramuseum Zeit, 26 Porsche-Klassiker des Modells 356 hautnah zu erleben und auch abzulichten. Foto: Klaus Möller



Der Besuch des Porsche-Clubs gehört zur Veranstaltungsserie "Oldtimer & Kameraveteranen". Damit will das Museumsteam um Kurt Tauber seine umfassende Kamerasammlung noch mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und Besucher begeistern. In der Vergangenheit statteten bereits Trabis, Opels und die seltenen Porsche 914 Plech einen Besuch ab.

Mit den seltenen und liebevoll aufpolierten Porsche 356 präsentierte sich nun am Samstag vor dem Museum wieder einmal ein Stück deutscher Automobilgeschichte. Denn mit dem Sportwagen Modell 356 hatte die Erfolgsgeschichte der Automarke Porsche begonnen.

Der auf der Basis des Käfers entwickelte Porsche 356 wurde von 1948 bis 1965 in den verschiedensten Ausführungen produziert und ließ nicht nur in diesen Jahren die Autofahrerherzen höher schlagen.

Eine Stunde geblieben

Möglich wurde der "hohe Besuch", weil das "Roadbook" der Frühjahrstour des Porsche-356-Oldtimerclus durch die Fränkische Schweiz einen Stopp am Deutschen Kameramuseum in Plech vorsah. Wie im Plan vorgegeben erreichten die ersten Exponate dieses rollenden Porsche-Museums um 14.45 Uhr das Etappenziel Plech. Am Ende konnten zahlreiche staunende Autoliebhaber 26 wunderbar aufpolierte Fahrzeuge der Modellreihe Porsche 356 bewundern und machten von dem vom Kameramuseum anberaumten Fototermin regen Gebrauch.

Kurt Tauber lud die 52 Fahrer und Beifahrer der Oldtimer derweil zu einem Besuch seines Museums ein. Exakt eine Stunde nach Ankunft machten sich die 26 Porsche-Klassiker wieder auf den Weg Richtung Hersbruck zu ihrem letzten Etappenziel.

Bald erneut Stelldichein?

Der Stopp der Porsche-365-Oldtimer-Tour in Plech war leider nur kurz, sorgte aber für gut eine Stunde für ein reges Treiben in und vor dem Museum. Das Museumsteam hofft, in diesem Jahr noch mit dem einen oder anderen Veranstaltungsangebot möglichst vielen Leuten einen Besuch des Kameramuseums schmackhaft zu machen. Im Rahmen der Serie "Oldtimer & Kameraveteranen" soll es in absehbarer Zeit wieder zu einem Stelldichein der Automobilträume kommen.

KLAUS MÖLLER