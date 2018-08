Plech: Taschenlampe entpuppt sich als gefährliche Waffe

Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen - vor 1 Stunde

PLECH - Ein skurrilen Fund haben am Donnerstag Verkehrspolizisten nahe Plech, an einem Rastplatz der A9, gemacht. Ein Fahrer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffenschutzgesetz verantworten.

Verkehrspolizisten hielten einen Kleintransporter am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz Sperbes an der A9 an. Eine Taschenlampe, die ein 34-jähriger im Handschuhfach des Fahrzeugs hatte, erwies sich bei genauerem Hinsehen als getarnter Elektroschocker.

Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und musste vor seiner Weiterfahrt eine "Sicherheitsleistung" hinterlegen.