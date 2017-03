Plech will viel Geld in die Schule stecken

PLECH - Die Marktgemeinde schraubt die Investitionen in den kommenden Jahren sukzessiv zurück. Die Pro-Kopf-Verschuldung soll dadurch von aktuell 647,47 Euro auf 454,07 Euro bis Ende 2020 schrumpfen. Dies sieht der Vorschlag der Verwaltung für den Haushaltsplan 2017 vor, über den der Gemeinderat am Montagabend abstimmte.

Für das Schulhaus will die Marktgemeinde in diesem Jahr viel Geld ausgeben. 8000 Euro kosten neue Fenster, 250 000 Euro sind für die Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen. © Kerstin Goetzke



Der Vermögenshaushalt hat laut Entwurf ein Volumen von 981.000 Euro. Er profitiert von einer Zuweisung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 183.000 Euro und eine Entnahme aus der Rücklage von 316.000 Euro. Der größte Posten bei den Investitionen betrifft das Schulgebäude, das mit einem Kostenaufwand von rund 250.000 Euro barrierefrei gestaltet werden soll. Weitere 8000 Euro sind für den Austausch von Fenstern im Untergeschoss erforderlich.

Insgesamt 310.000 Euro fließen in die Bereiche Straßenwesen, Dorferneuerung, Baugebiete und Bauhof. Davon sind allein 40.000 Euro für Garagen am Bauhof und 90.000 Euro für die Erschließung des Baugebiets "Vogelherd" vorgesehen. Mit 98.000 Euro schlägt die Abwasserbeseitigung und mit weiteren 83.000 Euro die Stromerzeugung in der Kläranlage zu Buche.

Für Naturparkeinrichtungen möchte die Marktgemeinde 62.000 Euro ausgeben — geplant ist ein Natur- und Entdeckerpfad — und für Sanierungsmaßnahmen am Friedhof 40.000 Euro. Für einen Teil der Maßnahmen kann die Gemeinde mit Zuschüssen rechnen.

Die Fenster an der Grundschule müssen dringend saniert werden. © Kerstin Goetzke



Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben bei 1,99 Millionen Euro und liegt um rund fünf Prozent oder 92 500 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Bei den Einnahmen liegen die Schlüsselzuweisungen mit 312.800 Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Eine spürbare Entlastung bringt die gesunkene Kreisumlage.

Überwies der Markt in 2016 noch gut 534.000 Euro nach Bayreuth, so sind es heuer nur 471.000 Euro und damit knapp 11,9 Prozent weniger. Der Haushaltsentwurf geht bei der Gewerbesteuer nur mehr von der Hälfte der Einnahmen aus.

Im Vorjahr freute sich der Markt Plech über 405.000 Euro, für 2017 kalkuliert die Verwaltung vorsichtig mit 200.000 Euro. Der Einkommensteueranteil erhöht sich um circa 5,63 Prozent auf 658.500 Euro.

Ein großer Posten im Verwaltungshaushalt ist die soziale Sicherung. Damit ist vor allem der Betrieb der Kindertagesstätte gemeint. Plech verbucht 269 000 Euro Einnahmen, die vor allem aus den Gebühren der Eltern und dem Personalkostenzuschuss des Freistaats herrühren.

Zu den Ausgaben von 418.300 Euro gehören die Personalkosten mit 313.200 Euro und die Gebäudebewirtschaftung mit 26.800 Euro.

Bei den öffentlichen Einrichtungen hat die Gemeinde in diesem Jahr Ausgaben von 198.000 Euro einkalkuliert. Die Abwasserbeseitigung soll mit je 153.400 Euro in den Einnahmen und Ausgaben kostendeckend arbeiten. In die rund 25 Jahre alte Kläranlage hingegen muss immer wieder investiert werden, da Erneuerungen notwendig sind. Hinzu kommen höhere Personalkosten durch die Einstellung eines dritten Klärwärters, der derzeit eingearbeitet wird. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für die gemeinsame Kläranlage mit Betzenstein steigt daher von 78.000 Euro auf 107.000 Euro.

Der 2012 angepasste Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt weiterhin bei 300 Prozent, für die Grundsteuer B bei 320 Prozent. Die Einwohnerzahlen in Plech sind seit Jahren auf ziemlich stabilem Niveau. Die meisten Bürger gab es 2012 mit 1341 Personen. Ende 2016 gab es 1303 Einwohner in Plech und den Ortsteilen.

Mit dem diesjährigen Haushalt sollen vor allem diejenigen Investitionen, für die eine Förderung in Aussicht gestellt ist, in die Wege geleitet oder realisiert werden, erklärt Geschäftsleitender Beamter Roland Leuchner im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Während die Barrierefreiheit in der Schule heuer verwirklicht werden soll, visiert die Gemeinde die Teilsanierung des Rathauses für nächstes Jahr an. Der Schuldenstand des Marktes Plech lag zum 31. Dezember 2016 bei 843.651 Euro. Er soll in den kommenden Jahren sukzessive abgebaut werden. Für Ende 2020 strebt die Verwaltung eine Reduzierung der Außenstände um rund 30 Prozent auf knapp 592.000 Euro an.

Dies ist bei gleichzeitigem Aufbrauchen der Rücklagen möglich. Ende 2016 hatte die Gemeinde noch 689.000 Euro auf der hohen Kante. Ende 2019 ist nur mehr die Mindestrücklage von 28.000 Euro vorhanden. Im Jahr darauf wird die Rücklage wieder aufgestockt.

