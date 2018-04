Plecher Heimatverein organisiert erstmals alleine Outdoortag

PLECH - Wenn ein Hauptsponsor ab- und kein anderer als Veranstalter einspringt, werfen manche Vereine die Flinte ins Korn, wenn es um die Organisation einer großen Veranstaltung geht. Nicht so der Plecher Heimatverein. Ein achtköpfiges Organisations-Team stellt für den 26. Mai einen Tag für sämtliche Draußen-Sportarten auf die Beine.

Marlene Deß, Anja Heisinger (von links) und viele Helfer des Plecher Heimatvereins stellen dieses Jahr erstmals einen Outdoortag für sämtliche Draußen-Sportarten auf die Beine. Foto: Kerstin Goetzke



Zweimal hat sich ein großer Sportartikel-Hersteller um die Veranstaltungen rund ums Wandern und Trailrunning gekümmert. Weil sein Marketing-Budget dieses Jahr anderweitig eingesetzt werden sollte, drohte die Veranstaltung einzuschlafen. "Das wollten wir nicht und haben es selbst in die Hand genommen", sagt Anja Heisinger, Vorsitzende des Heimatvereins, entschlossen. Der Verein habe nach den ersten beiden Veranstaltungen viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Erfahrung aus den ersten beiden Jahren, als sie "nur" Ansprechpartner der großen Veranstalter vor Ort war, kommt dem Verein jetzt zu Gute: Schon damals hat der Heimatverein sich beispielsweise um die Beschilderung gekümmert und Kontakte zu Lieferanten gepflegt.

Bei einem Treffen haben 20 Helfer spontan zugesagt, das Projekt "Outdoortag" zu unterstützen. Also hat sie sich zusammen mit Schriftführerin Marlene Deß an die Arbeit gemacht. In ungezählten Stunden Arbeit ist ein Konzept entstanden, das ein Angebot für junge und alte Sportler sowie Familien umfasst: Gesundheits- beziehungsweise Langzeit-Wandern, Nordic Walken, Trailrunning, Klettern und Radfahren.

Unterstützung durch Leader

Weil der Verein ohne großen Hauptsponsor aber ein hohes Risiko tragen würde, mussten Heisinger und ihre Mitstreiter sich erst einmal um finanzielle Unterstützung kümmern. Kleinere lokale Geldgeber sind ins Boot geholt worden und vom Landratsamt gibt es bis zu 2500 Euro über das Leader-Projekt "Bürgerengagement". Damit erhalten die Plecher als eine von drei ersten Gemeinden diese finanzielle Unterstützung über die Kleinmaßnahme.

Angst vor dem großen Projekt scheint der Heimatverein nicht zu haben. Denn statt eines kleinen Programms, wird es eher noch größer gefahren als bei den ersten beiden Veranstaltungen, zu denen insgesamt rund 290 Teilnehmer kamen. Dieses Mal rechnen sie mit insgesamt 300 bis 350. So sollen sich in Plech auch tagsüber mehr Leute aufhalten und nicht nur zu Beginn und Ende der Touren. Deshalb entsteht derzeit noch ein Rahmenprogramm, das vor allem für Familien der Sportler ausgelegt sein soll. Unter anderem wird das Kameramuseum öffnen und eine Hüpfburg aufgebaut.

In den vergangenen Jahren haben die Teilnehmer vom Sportartikel-Hersteller (testweise) Ausrüstung bekommen. In der Regel hätten die Sportler ohnehin ihre Ausrüstung dabei und bräuchten die Kleidung des Herstellers gar nicht, findet die Vorsitzende. Dafür bieten sie und der Verein beim Langzeitwandern verschiedene Verpflegungsstationen an, an denen gleichzeitig kontrolliert wird, ob noch alle da sind. So kann niemand verloren gehen. Die Strecken werden für GPS-Geräte bereitgestellt; jeder Teilnehmer erhält aber auch eine analoge Karte seiner Tour.

"Das Klettern haben wir aufgenommen, weil das Kletterfestival der ,FrankenPfalz'-Gemeinden dieses Jahr nicht stattfindet. Das soll kein Ersatz sein, sondern ein zusätzliches Angebot zum Outdoortag", so Heisinger weiter. Mit dem Festival in Königstein, zu dem zuletzt rund 1500 Sportler und ungezählte Begleitpersonen gekommen waren, wird es nicht vergleichbar sein: 20 bis 30 Zeltplätze sind für Camper rund um die Mehrzweckhalle reserviert.

Diese ist gleichzeitig Veranstaltungsgelände am Outdoortag. "Das Angebot soll zum einen die Kletterer in die Region holen und zum anderen der Bevölkerung bewusst machen, dass wir eine der schönsten Kletterregionen Europas vor unserer Haustür haben." Ergänzt wird das Angebot mit einem Kletterturm. Unterstützt wird der Heimatverein in diesem Bereich vom Arbeitskreis Klettern der "FrankenPfalz"-Gemeinden.

Ebenfalls neu dabei ist das Mountainbiken. Eine geführte Tour wird in die Fränkische Schweiz führen und 60 bis 70 Kilometer lang sein. Eine etwas Kürzere geht in Richtung "FrankenPfalz", zusätzlich soll es Fahrten für Freizeitfahrer, Kinder und E-Biker geben. Zwei lokale Radfahrer greifen Heisinger und ihrem Team unter die Arme, eine Strecke wird außerdem der Initiator der Bike-Schaukel, Michél Giesche, begleiten.

Professionelle Ebene

Beim Trailrunning begibt sich der Verein auf eine professionelle Ebene und mietet Transponder, um die Zeiten der Läufer genau zu messen. Das sei für die Zeitnahme bei der 2. "FrankenPfalz"-Meisterschaft wichtig und regelmäßige Trailrunner könnten so ihre persönlichen Zeiten besser einschätzen.

Die Teilnehmer, die zu Fuß unterwegs sind, haben die Möglichkeit, sich verschiedene Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade auszusuchen: Beispielsweise führen die Langzeitwanderungen über 17,5 oder 35 Kilometer, beim Trailrunning gibt es ebenfalls eine Kurz- und eine Mitteldistanz und beim Nordic Walking können die Sportler eine der Routen um Plech auswählen und ihr eigenes Tempo laufen.

Bei so vielen Angeboten für den Samstag, 26. Mai, ist sicherlich für jeden etwas dabei. Weitere Informationen zu Anmeldung und Startgebühren.

