Plecher Kameramuseum sucht Platz für riesige Radio-Spende

PLECH - Im Februar fand weltweit zum sechsten Mal der Welttag des Radios der Vereinten Nationen und der UNESCO statt. Motto: "Radio is You!" Ein paar Tage vorher hatte Kurt Tauber (65) in Plech seinen ganz persönlichen "Tag des Radios", der ihn einerseits richtig elektrisierte und ihm andererseits ein paar weitere graue Haare bescherte.

Der Radiosammler Albrecht Deininger hat dem Deutschen Kameramuseum in Plech eine detaillierte Liste mit rund 700 Radiogeräten übermittelt, die jetzt noch in zwei Häusern in Deiningers Wohnort in Schwaben ausgestellt sind. Foto: privat



Der Gründer und Leiter des Deutschen Kameramuseums bekam von einem betagten privaten Sammler aus Schwaben dessen in Jahrzehnten zusammengetragene Schätze seines privaten Radiogerätemuseums angeboten. Kostenlos, damit die Sachen nicht eines Tages auf dem Wertstoffhof landen.

Seit Tauber — Journalist, Fotograf, Galerist im Ruhestand und jetzt Motor des bekannten Technikmuseums — nun die Plecher Einrichtung managt, bekommt er Jahr für Jahr Dutzende großer Kamerasammlungen angeboten. Meistens allerdings zum Ankauf, was sich weder der Rentner noch das Museum leisten können.

Großzügige Gabe

Sehr viele Geräte — gelegentlich 500 Stück auf einmal wie im vergangenen Herbst die Sammlung Adler aus Neumarkt — werden dem Kameramuseum auch als Zustiftungen ohne jegliche finanzielle Gegenleistungen angetragen. Ein solches Spendenangebot wie jetzt vom langjährigen Radiosammler Albrecht Deininger ist Tauber allerdings in all den Jahren noch nicht untergekommen.

Der schwäbische Bastler, der sich Gedanken um die Sicherung seiner Schätze macht, hat dem Plecher Museum eine detaillierte Liste mit rund 700 Radiogeräten übermittelt, die jetzt noch in zwei Häusern in Deiningers Wohnort ausgestellt sind. Unter den Schätzen befinden sich alleine 304 Röhrengeräte: antike Detektorgeräte mit Kopfhörer. Schwarze Bakelitkästen der Vorkriegszeit. Wunderbar ausladende UKW-Empfänger im lackierten Holzgehäuse der 50er und 60er Jahre. Vor dem Siegeszug der Fernsehgeräte familiärer Mittelpunkt vieler damaliger "guten Stuben".

Bis hin zu den Raum greifenden Musiktruhen, deren Entwicklung so berühmte Design-Ikonen wie den "Schneewittchensarg" Braun Phonosuper SK 4 des Star-Designers Dieter Rams hervorgebracht hat.

Bei Liebhabern begehrt

Dieses Radiogerät mit Plattenspieler (ab 1956) wird heute noch für mehrere hundert Euro gehandelt. Dazu jede Menge modernerer Radiogeräte ohne Röhren, Kofferradios, Kinderradios, Plattenspieler, Groß- und Kompaktgeräte, Kassettenspieler, CD-Player — eben rund 700 Apparate, die allermeisten voll funktionsfähig.

Und damit hatte Museumsdirektor Tauber wieder eines seiner nicht seltenen "Luxusprobleme": Wohin mit all den schönen Sachen? Das Kameramuseum in Plech selbst würde die Exponate natürlich gerne mit Kusshand aufnehmen und eine neue Abteilung einrichten. Aber woher den Platz nehmen? Die vorhandenen Lagerflächen reichen kaum für die eigenen Neuzugänge. Wo also die nicht gerade winzigen Klangkästen unterbringen?

Und so sucht Tauber seither intensiv nach interessierten Gemeinden, Institutionen oder Firmen in der Umgebung, die einem solchen neuen Radio-Museum eine Heimstatt bieten würden und er telefoniert die Kollegen in den befreundeten Museen ab, ob dort noch Platz wäre. Auf Interesse ist er bisher überall gestoßen. Aber der Platz . . . Für "Asylangebote" wäre Tauber nach wie vor dankbar.

Eigene Abteilung

Kontakt unter radios@kameramuseum.de. Inzwischen laufen Erfolg versprechende Gespräche mit einem bayerischen Museum, das schon eine stattliche Abteilung für Radiogeräte, Fernseher und Grammophone besitzt. Tauber: "Es tut einem Museumsmann und Sammler natürlich in der Seele weh, wenn er so eine sensationelle, dazu kostenlos zu erwerbende Sammlung nicht für das eigene Museum oder die eigene Gegend sichern kann."

