Plecher mussten bei Gottesdienst draußen bleiben

COBURG/PEGNITZ - "Wer singt, betet doppelt." Gemäß dieser Überzeugung von Kirchenvater Augustinus gehörten beim Kirchentag des Kirchenkreises Bayreuth neben großen Gottesdiensten musikalische Darbietungen zu den Höhepunkten. Auch zwei Busse aus dem Dekanat Pegnitz waren nach Coburg gefahren, um mit vielen anderen Christen das Reformationsfest zu feiern.

Der Pegnitzer Chor „Lingua Musica“ erntete beim Gospelkonzert in der voll besetzten Coburger Morizkirche begeisterten Applaus. © Foto: Brigitte Grüner



Von der sicheren Veste Coburg aus verfolgte der in Reichsacht stehende Martin Luther 1530 die Geschehnisse des Augsburger Reichstags. Zu Beginn seines Coburger Aufenthalts hatte Luther sieben Predigten in der spätgotischen Stadtkirche St. Moriz gehalten, in der bereits seit 1524 der Gottesdienst in lutherischer Form gefeiert wurde. Am vergangenen Dienstag waren die Gottesdienste in der Morizkirche nun ökumenisch. Zur Eröffnung predigten Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner und Erzbischof Dr. Ludwig Schick. Den Abendmahlsgottesdienst feierte Greiner mit Dr. Martin Warner, Bischof der anglikanischen Kirche aus Chichester.

Im Kongresshaus Rosengarten stellten sich die 15 Dekanate des Kirchenkreises vor. Das Dekanat Pegnitz präsentierte die im Jahr des Reformationsjubiläums geweihte Plecher Weidenkirche. Harald Kannowsky, Andrea Lauger und Helmut Hör waren mit dem Modell der Weidenkirche und einigen Infotafeln schon am Vormittag nach Coburg gefahren.

Den Eröffnungsgottesdienst in der Morizkirche konnten sie dennoch nicht besuchen, da das Gotteshaus mit Sitzplätzen im Kirchenschiff und auf zwei Emporen sowie vielen Stehplätzen heillos überfüllt war. Unter dem Motto "Jesus our salvation" war am Nachmittag in der Morizkirche ein Gospelkonzert zu hören.

"Extra Adrenalinkick"

Neben Chören aus Bamberg und Wunsiedel war "Lingua Musica" aus Pegnitz unter der Leitung von Michael Starke dabei. Als Solistinnen gefielen Birgit Starke, Ilka Matthey und Anike Muehlaus. Der Auftritt des Ensembles wurde in der voll besetzten Kirche begeistert beklatscht. "So viel Publikum haben wir sonst nicht, das gibt einen extra Adrenalinkick", sagte eine der Sängerinnen.

Weiter gab es Kinder- und Jugendprogramm, Ökumene-Gespräche, ein Luther-Musical, einen Raum der Stille, eine Landesausstellung auf der Veste, Glockenläuten und eine Andacht um 15.17 Uhr: Der Reformationstag war ausgefüllt mit verschiedensten Angeboten. Dynamik für die gemeinsame Zukunft der Konfessionen versprach sich Erzbischof Schick von den gemeinsamen Feiern im Jahr des Reformationsjubiläums. In der Mitte aller christlichen Konfessionen stehe das Evangelium.

"Bei Jesus Christus treffen wir uns", drückte es Dorothea Greiner aus. "Es gibt noch viele Gründe für gemeinsame Feiern", betonte sie. 2021 jähre sich die Bibelübersetzung Luthers zum 500. Mal, ein Jahr später sei 500. Geburtstag der Bibelveröffentlichung auf Deutsch.

