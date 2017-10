Plecher Paar feiert seltenes Fest der Eisernen Hochzeit

Gemeinsam viel geschafft: Christiane und Ernst Neufeld sind seit 65 Jahren verheiratet - vor 2 Stunden

PLECH - Fest der Eisernen Hochzeit: Seit 1952 sind Christiane und Ernst Neufeld verheiratet. Vor 65 Jahren gaben sie sich in der Markgrafenkirche St. Susannae das Ja-Wort. Nun feierten sie im Kreise ihrer Familie. Pfarrer Christoph Weißmann und Bürgermeister Karlheinz Escher gehörten ebenfalls zu den Gratulanten. Der Bürgermeister überbrachte auch die besten Wünsche von Ministerpräsident Horst Seehofer.

Christiane und Ernst Neufeld feierten Eiserne Hochzeit. Bürgermeister Karlheinz Escher gratulierte. © Foto: Klaus Möller



Ehemann Ernst, ein gebürtiger Danziger, kam nach Arbeitsdienst, Wehrmacht und amerikanischer Gefangenschaft 1945 nach Plech. Die Suche nach den Eltern und nach einer Bleibe führte ihn eher zufällig dorthin. Bis zum Beginn seiner Lehre zum Zimmermann 1948 arbeitete er dort in der Landwirtschaft.

In jenem Jahr lernte er bei Bauarbeiten am Haus seiner künftigen Schwiegereltern deren Tochter Christiane kennen, die er vier Jahre später heiratete. Seitdem wohnen sie gemeinsam in der Badstraße. Ehefrau Christiane arbeitete weiter in der Landwirtschaft ihrer Eltern. Neben seiner Arbeit als Zimmermann packte ihr Mann auch in der Landwirtschaft mit an. Als Mann vom Fach kümmerte er sich auch stets um den baulichen Zustand des Anwesens.

Aus der Ehe gingen die Söhne Erich und Gerhard hervor, die mit ihnen in der Badstraße wohnen. Zudem freut sich das Paar über zwei Enkel und einen Urenkel.

Später übergaben die Jubilare die Landwirtschaft an die Söhne. Bis zur Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes 1980 halfen sie immer noch kräftig mit. Ihren eigenen Haushalt führen sie heute dank der Mithilfe von Sohn Erich immer noch.

Inzwischen sind beide über 90 Jahre. Urlaube kennen sie nicht. Es habe ständig etwas zu tun gegeben, so Ehemann Ernst. Trotz hohem Alter geht er immer noch in den Wald. Auch um die Bäume nachzupflanzen, die er für die Auf- und Umbauten des Anwesens in der Badstraße geschlagen hat. Seiner Christiane hat das arbeitsreiche Leben gesundheitlich etwas mehr zugesetzt. Trotzdem blicken beide voller Zufriedenheit auf gemeinsame und nicht immer leichte 65 Jahre zurück.

kmö