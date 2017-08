Das Fränkische Wunderland ist vor 40 Jahren eröffnet worden. Der Freizeitpark in Plech war damals die Touristen-Attraktion in der Fränkischen Schweiz. In der Zwischenzeit hat es schon zwei Betreiberwechsel gegeben: Zuerst hat Ernst Schuster Junior den Park von seinem Vater übernommen, der selbst viele Figuren und Fahrgeschäfte gestaltet hatte. Im August 2016 ging das Wunderland nach einer vorübergehenden Schließung an Birgit Hübner über, die einen ganzjährigen Eventpark gestalten möchte. Im kommenden Jahr soll deshalb in Plech wieder gebaut werden. Unsere Archivbilder zeigen einen Rückblick auf die Entstehung des Märchenparks und dessen Eröffnung im Jahr 1977. Fotos: Reinhard Bruckner und Kurt Tauber ©