Plecherin: Vom Sportmuffel zur WM-Teilnehmerin

Lea Kannowsky aus Plech gehört nach nicht mal drei Jahren zu den besten jungen Kraftdreikämpferinnen Deutschlands - vor 1 Stunde

PLECH - Vor nicht einmal drei Jahren machte Lea Kannowsky ihre ersten Übungen im Fitnessstudio, mittlerweile hat die 23-Jährige aus Plech schon ihre erste Weltmeisterschaft im Kraftsport hinter sich. In Calgary, Kanada, holte sie für Deutschland den siebten Platz. Wie ist das möglich?

Bei der WM in Calgary brachte Lea Kannowsky 112,5 Kilogramm in der Kniebeuge hoch — mehr als ihr doppeltes Körpergewicht. Foto: Dedicated Sports



Man darf sich von dem dünnen Sommerjäckchen nicht in die Irre führen lassen. Das bisschen Stoff genügt, um die durchtrainierten Arme von Lea Kannowsky zu kaschieren. Und wer auf die Idee kommt, sie zum Armdrücken herauszufordern, den sollte es nicht überraschen, dass er gute Chancen hat. "Leute, die keine Ahnung von meinem Sport haben, schätzen das falsch ein. Armdrücken ist kein Bewegungsablauf, den ich trainiere. Mädchen, die längere Arme haben, gewinnen", sagt die 1,62 Meter große Kannowsky.

Ihr Sport, das ist der Kraftdreikampf. Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben sind die Disziplinen, von denen die 23-Jährige nie erwartet hat, dass sie Teil ihres Alltags werden — bis sie es wurden. "Ich komme aus einer musikalischen Familie, meine Eltern machen keinen Sport", sagt Kannowsky und lacht, so wie nach fast jedem Satz. Auch sie selbst war in noch jüngeren Jahren eher ein Sportmuffel. "Auf eine Zwei im Sportunterricht war ich stolz."

Doch dann kam der September 2015. Kannowsky wurde für ein Jahr Au-pair in England und suchte nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Und wurde beim Hobby ihres Freundes fündig: Kraftdreikampf.

So einen richtigen Schlüsselmoment, der Kannowsky zum dauerhaften Dabeibleiben animierte, gab es nicht, sagt sie. Der Sport hat ihr von Anfang an gefallen. "Im Kraftsport wird man schnell besser. Es macht Spaß, einen Fortschritt zu sehen." Fortan ging sie drei bis vier Mal pro Woche ins Fitnessstudio, Freund Julian coachte sie über Videos aus Deutschland. Und als Kannowsky kurz nach Weihnachten als Au-pair von Manchester nach London wechselte, "war die wichtigste Frage, wo es in der Nähe ein Fitnessstudio gibt", sagt Kannowsky.

Tägliches Wiegen

Zurück in der Heimat wurde der Sport zu einer Lebenseinstellung. Morgens gibt es Magerquark, Haferflocken und Obst, mittags Brot und fettarmen Frischkäse, abends Gemüse und Reis, manchmal Fleisch. Kannowsky kocht meistens selbst, sie braucht viel Eiweiß, aber wenig Kohlenhydrate. Der Gang auf die Waage ist ihr tägliches Ritual. Sie startet in der Wettkampfklasse bis 52 Kilogramm. Dieses Gewicht gilt es zu halten. "Ich wäre gerne ein paar Kilo schwerer", gibt Kannowsky zu, "aber man sollte in der Wettkampfzeit keine Diät machen, das ist ungesund." Eine App auf ihrem Smartphone verrät ihr, was und wie viel sie am selben Tag noch zu sich nehmen darf.

Durchtrainierte Arme unter Sommerjäckchen: Lea Kannowsky. Foto: Marcel Staudt



Die Entbehrungen haben sich ohne Zweifel gelohnt. In nicht mal drei Jahren wurde aus der Anfängerin eine WM-Teilnehmerin. Verteilt auf Kniebeuge (112,5), Bankdrücken (65) und Kreuzheben (122,5) schafft sie 300 Kilo. Deutschlandweit gehört sie damit zur Elite — zumindest bezogen auf die Kraftdreikämpferinnen, von denen der Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer (BVDK) Kenntnis besitzt.

Wer bei offiziellen Wettkämpfen mitmachen will, muss Mitglied bei einem dem BVDK gemeldeten Verein sein. Kannwosky startet für den 1. Athletik Club Bayreuth. "Es handelt sich um eine sehr junge Sportart, es gibt nicht viel Konkurrenz", sagt Kannowsky, "ich bin mir aber sicher, dass es viele gute Mädels da draußen gibt. Sie sollten sich trauen."

Kannowsky scheut die Mitbewerber nicht. Im Gegenteil, es würde sie freuen, wenn der Kraftdreikampf deutlich bekannter und beliebter wird. Und: "Es wäre super, wenn der Sport olympisch wird." Eine Plecherin für Deutschland bei Olympia — nach Kannowskys Teilnahme bei der WM klingt das nicht völlig abwegig. Im Juni war sie in Calgary dabei und wurde siebte von neun Teilnehmerinnen, in der Einzelwertung Bankdrücken verpasste sie knapp Bronze. "Eine Medaille hätte ich schön gefunden, aber ich bin nicht enttäuscht. Es war eine wunderschöne Erfahrung." Außer Prestige hätte ihr das Edelmetall aber nichts gebracht. "Es gibt in diesem Sport kein Geld zu verdienen. Es sei denn, man vermarktet sich auf Instagram", sagt Kannowsky, was sie allerdings nicht tun möchte. In besagtem sozialen Netzwerk hat sie etwa 600 Follower.

Nun stehen große Veränderungen bevor. Sie wird ihr Studium der Lebensmittelchemie aufgeben und fängt stattdessen mit Lehramt an. Im Kraftdreikampf wechselt sie in die Damenklasse — und will hoch auf 57 Kilo. Ohne App. "Ich möchte wieder nach Gefühl essen. Aber die App nicht zu benutzen, wird sicherlich anfangs komisch sein." Ein Jahr gibt sie sich, um wieder zur Elite zu gehören. Kraftdreikämpferin möchte sie ihr Leben lang bleiben. "So lange man auf seine Gesundheit achtet, kann man es auch mit 80 Jahren noch machen."

Ein Video über Lea Kannowskys WM-Teilnahme gibt es unter: www.youtube.com/watch?v=pn9eGJ5WJW4

