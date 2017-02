„Polemische Hetze auf Kosten der Landwirte“

PEGNITZ - Die vom Bundesumweltministerium herausgegebenen Bauernregeln (wir berichteten im Hauptteil) haben die Landwirte schwer verärgert. Auch in den Pegnitzer Ortsteilen ärgern sie sich maßlos über die Kampagne. Selbst die Basis des Bauernverbands fordert Konsequenzen.

Sprüche wie diesen möchte das Umweltministerium in 70 deutschen Städten plakatieren. Auch hiesige Bauern sehen den Ruf ihres Berufsstands durch die Kampagne massiv beschädigt. © dpa



Wenns dem Bauern in die Suppe hagelt, war das Dach wohl schlecht vernagelt.

Nein, diese Bauernregel stammt nicht aus dem Ideenreichtum der Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Sondern aus einer Zeit, als Stammtischbrüder und Bierzeltredner für solche Weisheiten verantwortlich waren. Da war nicht jeder Spruch auch für die Landwirte lustig, nicht jeder Satz eine Wetterprognose mit wahrem Kern. Diese Zeit ist seit vergangenem Donnerstag vorbei, nun dichten auch Umweltministerium und Bauernverband.

Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein.

Mit solchen Sätzen möchte Hendricks auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen, „spielerisch und humorvoll“, wie das Umweltministerium mitteilt. In der Geschäftsstelle Oberfranken des Bayerischen Bauernverbands (BBV) empfinden sie die Kampagne allerdings als „polemische Hetze auf Kosten der Landwirte“, so Geschäftsführer Harald Köppel, „es ist ein Schlag ins Gesicht der Landwirtschaft“. Laut Köppel melden sich auch knapp eine Woche nachdem die Einfälle von Hendricks publik wurden noch ständig verärgerte Landwirte. „Das Telefon klingelt fast ununterbrochen.“

Einer der Anrufer war Josef Lodes, BBV-Ortsobmann für Leups. Er hat sich auf Milchvieh spezialisiert und etwa 100 Kühe. Da stößt ihm gerade der Spruch mit dem Schweinestall sauer auf, weil der darauf anspiele, dass die Ställe für die Tiere zu klein seien. „Dafür gibt es staatliche Regeln und an die halten wir uns auch. Wir sind auch aus Eigennutz auf das Wohl unserer Tiere bedacht. Nur ein gesundes Tier kann produktiv sein und im Stall alt werden.“ Lodes sieht ein, dass immer wieder Kompromisse zwischen Agrarwirtschaft und Umweltpolitik geschlossen werden müssen, „man muss miteinander diskutieren“, sagt er. Nur mit Hendricks würde er über die von ihr angeprangerten Fehlentwicklungen nicht mehr sprechen wollen: „Was sie gemacht hat, ist eine Sauerei. Frau Hendricks hat bewiesen, dass sie von unserem Beruf keine Ahnung hat. Sie muss ihren Platz als Ministerin räumen.“

Fressen Schädlinge Raps und Weizen, gab‘s keinen Pflanzenschutz mit beizen.

So und mit ähnlichen Sprüchen dichtet der Bauernverband ans Umweltministerium zurück. „Ob das der richtige Weg ist . . .“, sagt Harald Köppel, ohne den Satz zu beenden. Er stellt aber auch die Frage: „Wie soll man mit so jemandem wie Frau Hendricks nach ihren Aussagen noch vernünftig umgehen?“. Er wendet sich lieber schriftlich an die SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Bezirk Oberfranken. Sein Ziel: „Die Kampagne des Umweltministeriums muss sofort gestoppt werden.“

Auch das Bayreuther Wahlkreisbüro von Anette Kramme hat Post aus der BBV-Geschäftsstelle Oberfranken erhalten. Auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten teilt die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales mit: „Ich halte die Kampagne für etwas unglücklich. Vereinfachungen komplizierter Sachverhalte führen häufig zu Missverständnissen. Die Landwirte sehen ihre Arbeit durch die Kampagne herabgesetzt.“

Trotzdem habe Parteikollegin Hendricks mit ihren Bauernregeln einen Nerv getroffen. „Sie macht auf Fehlentwicklungen aufmerksam, die unbestreitbar sind: die Nitratbelastung des Grundwassers oder der Rückgang der Artenvielfalt, um nur zwei Beispiele zu nennen“, so Kramme.

Zu viel Dünger auf dem Feld geht erst ins Wasser, dann ins Geld.

Genau diese Bauernregel soll auf die Nitratbelastung des Grundwassers hinweisen. Wenn Landwirt Holger Rabenstein in Feierabendlaune ist, kann er über diese Bauernregel des Umweltministeriums durchaus lachen. Als beleidigend empfindet er sie trotzdem. Gerade weil er zwar Milchvieh hat, aber auch Ackerbau betreibt. „Da wird uns Landwirten ja nicht nur Umweltverschmutzung, sondern auch noch Dummheit unterstellt“, findet der BBV-Ortsobmann für Zips, Stemmenreuth und Langenreuth. Anstatt mit Reimen auf die Kampagne zu antworten, soll sein Verband dabei mithelfen das Image der Landwirte aufzupolieren. „Wir müssen die Öffentlichkeit auf unsere Probleme aufmerksam machen. Aktionen wie den ,Tag des offenen Hofes‘ sollte es viel öfter geben.“

Von Barbara Hendricks würde Rabenstein gerne eine Entschuldigung an seine Berufskollegen hören. Doch bislang konzentriert sich die Bundesumweltministerin lieber aufs Reimen:

Wir wollen niemand diffamieren, uns liegt nur viel an Pflanz' und Tieren.

MARCEL STAUDT