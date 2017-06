Polizei Bayreuth stoppt „Vorbereitungen“ zum Urlaub

Diebisches Trio wollte Campingausrüstung mitgehen lassen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Bayreuther Polizei nahm am Samstagnachmittag drei Ladendiebe fest, die sich offensichtlich ihre Campingausrüstung für den geplanten Spanienurlaub zusammenklauen wollten.

Gegen 14.30 Uhr fielen die drei jungen Männer einem Ladendetektiv in der Maximilianstraße in Bayreuth auf, als sie jeweils ein Paar Turnschuhe klauten und flüchteten. Nur kurze Zeit später gelang es den alarmierten Polizeistreifen, die Diebe im Innenstadtgebiet dingfest zu machen. Die geklauten Sportschuhe hatten die Drei dabei bereits an.

Bei der Durchsuchung der 17, 20 und 25 Jahre alten Männer stauten die Beamten nicht schlecht, als immer mehr Diebesgut zum Vorschein kam. Insgesamt hatten die jungen Männer offensichtlich bereits in anderen Geschäften Campingartikel im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen.

Wie ein Vergleich mit einem mitgeführten Notizzettel zeigte, hätte nun nur noch ein Spanischwörterbuch gefehlt und die Utensilien für den scheinbar geplanten Urlaub wären komplett gewesen. Ob die Reise nun dennoch stattfindet, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.

