Polizei Bayreuth wechselt von grün auf blau

Bis Ende 2018 sollen alle Ordnungshüter in neuer Uniform unterwegs sein - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Als erste Dienststellen der Polizei Oberfranken sorgen seit Donnerstag, 15. Juni, die Inspektionen Bayreuth-Stadt und Bayreuth-Land in der neuen blauen Uniform für Recht und Ordnung.

Als erste Dienststellen der Polizei Oberfranken sorgen seit Donnerstag, 15. Juni, die Inspektionen Bayreuth-Stadt und Bayreuth-Land in der neuen blauen Uniform für Recht und Ordnung. © Polizei



Als erste Dienststellen der Polizei Oberfranken sorgen seit Donnerstag, 15. Juni, die Inspektionen Bayreuth-Stadt und Bayreuth-Land in der neuen blauen Uniform für Recht und Ordnung. Foto: Polizei



Nach und nach stellen die anderen oberfränkischen Polizeidienststellen um, sodass bis Ende 2018 alle Polizisten in der neuen, funktionelleren und passform-optimierten blauen Uniform in Oberfranken unterwegs sind. Die grün-beige Polizeiuniform aus den 70er Jahren weicht einer modernen, mit funktionellen Textilien ausgestatteten, zeitgemäßen Dienstkleidung. Außer dass sie sich an eine neue Farbe gewöhnen müssen, ändert sich für die Bürger nichts.