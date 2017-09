Polizei beschlagnahmt Drogen, Elektroschocker und Pfefferspray

Kontrollen auf der A9 an der Ausfahrt Plech - vor 1 Stunde

PLECH/PEGNITZ - Die A9 verwandelte sich am Freitag zu einer Sammelstelle von illegalen Gegenständen: Die Verkehrspolizei erwischte drei Personen mit Marihuana, einem Elektroschocker und Pfefferspray.

Am Freitagnachmittag hielten Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth auf der A9, an der Ausfahrt Plech, einen VW an. Bei der Kontrolle entdeckten sie, dass der 43-jährige Fahrer eine Taschenlampe mit Elektroschockfunktion im Handschuhfach versteckte.

Doch der VW-Fahrer sollte nicht der Einzige bleiben, der am Freitag auf der A9 erwischt wurde: Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen Kleintransporter an der Rastanlage Fränkische Schweiz und wurden ebenfalls fündig: Im Gepäck des 21-jährigen Beifahrers fanden sie in einer Umhängetasche eine kleine Menge Marihuana. Doch auch der 49-jährige Fahrer hatte ein in Deutschland verbotenes Pfefferspray bei sich.

Die Polizei stellte Marihuana, Elektroschocker und Pfefferspray sicher. Die drei Männer werden wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz beziehungsweise Betäubungsgesetz angezeigt und mussten vor ihrer Weiterfahrt eien Sicherheitsleistung hinterlegen.

