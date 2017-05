Polizei beschlagnahmte auf der A9 teuren Jaguar

Geschäftsmann aus München war mit 70.000-Euro-Auto wiederholt ohne Führerschein unterwegs - vor 5 Minuten

BAYREUTH - Einen 70.000 Euro teuren Jaguar hat die Polizei am Samstag bei einer Kontrolle auf der A9 nahe Bayreuth beschlagnahmt. Der Grund: Ein Geschäftsmann aus München war damit zum wiederholten Mal unterwegs, ohne überhaupt eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen.

Ein 37 jähriger Geschäftsmann aus München fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Jaguar von München in Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Bayreuth -Süd wurde er angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Verkehrspolizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm entzogen und nicht wieder erteilt.

Bereits im Januar, im Februar und am vergangenen Samstag führte er ohne Fahrerlaubnis den Jaguar auf öffentlichen Straßen. Der Ermittlungsrichter in Bayreuth nahm das erneute Fehlverhalten des Mannes zum Anlass, die Beschlagnahme für den Jaguar mit einem Zeitwert von rund 70.000 Euro, anzuordnen.

Der Jaguar wurde von der Polizei abgeschleppt und amtlich verwahrt. Der Münchner wurde wegen vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht und fuhr mit dem Zug nach Hause zurück.

