Polizei beschlagnahmte in Grafenwöhr ein Pfund Rauschgift

Beamte hatte bei Taxi-Kontrolle richtigen Riecher - Pflanzenaufzuchtanlage in Wohnung gefunden - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR - Am Montag bemerkten Polizisten während der nächtlichen Kontrolle eines Taxi bei einem Fahrgast Marihuana-Geruch. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen führten letztlich zur Sicherstellung von etwa 500 Gramm verschiedener Betäubungsmittel. Der 29-Jährige ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Gegen 2.30 Uhr ist das Taxi in Grafenwöhr kontrolliert und der verräterische Geruch von Betäubungsmitteln einem Fahrgast zugeordnet werden. Einer weitergehenden Kontrolle wollte sich der Verdächtige durch einen Fluchtversuch und Gegenwehr entziehen. Dabei hat sich ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab, sind schließlich etwa 500 Gramm Betäubungsmittel, unter anderem Marihuana, Ecstasy, Amphetamin und LSD aufgefunden worden. Zudem ist eine Pflanzenaufzuchtanlage nun in der Obhut der Polizei.

Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und nach dem Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

