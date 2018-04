Polizei erwischt bei Großaktion nur wenig Raser

Blitzmarathon: Nur zwei Prozent der Autofahrer zu schnell unterwegs - vor 3 Stunden

BAYREUTH - Um 6 Uhr endete am Donnerstag der mittlerweile "6. Bayerische Blitzmarathon", an dem sich auch die oberfränkischen Dienststellen mit rund 160 Polizisten beteiligten. Während der Aktion überwachten sie 24 Stunden lang an 62 Messstellen in Oberfranken die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Symbolbild © Polizei



Die umfangreichen Ankündigungen der Polizei haben offensichtlich dazu geführt, dass sich nahezu alle Kraftfahrzeugführer an das vorgeschriebene Höchsttempo hielten. Insgesamt wurde in Oberfranken bei über 27 000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen.

549 Fahrzeugführer, also zwei Prozent, waren zu schnell unterwegs. Während ein Teil der ertappten Temposünder eine kostenpflichtige Verwarnung an Ort und Stelle bezahlen konnte, waren einige Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie bald einen Bußgeldbescheid erhalten und auch ein Fahrverbot antreten müssen.

Die deutlichste Geschwindigkeitsüberschreitung gab es im Igensdorfer Ortsteil Weidenbühl, Landkreis Forchheim. Dort hatte es ein Autofahrer wohl besonders eilig und fuhr innerorts mit 133 km/h, erlaubt waren 50. Der Fahrer bekommt zwei Punkte, ein dreimonatiges Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Bei den Kontrollen wurden neben den Tempoverstößen noch eine Vielzahl weiterer Ordnungswidrigkeiten und einige Straftaten aufgedeckt. So war bei der Kontrollstelle in Altendorf der Fahrer eines Motorrades zwar mit der zulässigen Geschwindigkeit unterwegs. Im Vorbeifahren beleidigte der Mann jedoch die Polizisten mit dem ausgestreckten Mittelfinger.

Grund war ein zurückliegender Geschwindigkeitsverstoß, für den er eine Probezeitverlängerung und die Teilnahme an einem Aufbauseminar erhielt. Bei der jetzigen Kontrolle fanden die Polizisten heraus, dass er an seinem Fahrzeug Manipulationen vorgenommen hatte, weshalb seine Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrades nicht mehr ausreichte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Beleidigung. Die Beamten stellten das Krad sicher.

In Stadt und Landkreis Bayreuth waren 171 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

nn