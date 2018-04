Polizei fahndet nach Randalierer und Frauenschläger

SULZBACH-ROSENBERG - Erst war er den Polizisten als Randalierer aufgefallen, dann als Frauenschläger: Nun fehlt vom 47-jährigen Amberger jede Spur

Los ging es am Mittwoch vergangener Woche gegen 23 Uhr: Die Polizei nahm den Mann auf frischer Tat in der Sulzbach-Rosenberger Altstadt fest. Grund hierfür waren mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, ein eingeschlagenes Fenster, ein zerbrochener Schaukasten und mehrere Pflanzkübel, die er umherwarf. Er wurde, nachdem er seinen Rausch in der Arrestzelle ausgeschlafen hatte, am Gründonnerstag auf freien Fuß gesetzt.

Aber bereits einige Tage später musste die Polizei gegen den 47-Jährigen erneut einschreiten. In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag kam es in einer Wohnung am Kugelplatz zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner 34-jährigen Lebensabschnittsgefährtin, in deren Verlauf er ihr ein blaues Auge verpasste. Nachdem die Nachbarn die Polizei gerufen hatten, konnte der Schläger gegen 3.20 Uhr festgenommen und aus der Wohnung gebracht werden. Ein Alkotest zeigte 0,0 Promille bei ihm an. Auch in diesem Fall musste er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt werden.

Nur wenige Stunden später klingelte er wieder bei der 34-Jährigen am Kugelplatz und wurde erneut in die Wohnung gelassen. Zwischen diesem Pärchen wollte kein Frieden einkehren, denn gegen 13 Uhr erschien die 34-Jährige bei der Polizeiinspektion und teilte mit, dass sie ihren Begleiter aus Gutmütigkeit und Dummheit gegen 5 Uhr in ihre Wohnung gelassen habe.

Später habe er sie mit Fäusten und Füßen geschlagen und unter Vorhalt eines kleinen Küchenmessers bedroht. Daraufhin habe sie sich aus ihrer eigenen Wohnung gestohlen und sei zur Polizei gelaufen. Ihren Wohnungsschlüssel habe sie nicht mitnehmen können.

Suche bislang ergebnislos

Während noch eine weitere Anzeige gegen 47-Jährigen aufgenommen wurde, rückten zwei Streifen zur besagten Wohnung aus. Nachdem die Beamten über einen Zweitschlüssel in das Anwesen gelangt waren, war klar, dass der Schläger ausgeflogen war. Die Wohnung war leer, jedoch zeugten eindeutige Spuren von einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos.

